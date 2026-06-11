IDEAVISION Yokatta 好咖機27吋4K三合一移動式觸控平板開箱評測：多環境使用超便利！滿足追劇/視訊會議/播放簡報/K歌與聽音樂等各種需求
想要擁有一台 27 吋 4K 高畫質行動式顯示器的人有福啦！因為 IDEAVISION 推出這邊要為大家開箱介紹的「Yokatta 好咖機」27吋 4K 三合一移動式觸控平板，大畫面的它可以同時滿足我們在家追劇、跟隨影片來場瑜伽健身，或是拿到戶外露營播放影片，以及作為商業空間展示畫面或播放簡報與動態影片用途，再加上它有高容量電池可以免接電連續使用 8 小時！甚至它還有可拆式立架與支撐架的雙型態設計，操作時可搭配觸控式螢幕與內建麥克風的遙控器，真的是你想怎麼用就怎麼用，因此絕對堪稱目前地表上最實用百搭的 27 吋 4K 三合一移動式觸控平板！
如何選擇一台適合你的智慧型「行動電視」？
相信很多人都覺得可以到處移動免插電的大尺吋移動顯示器很實用，而我也覺得這真的是一個很百搭環境使用的產品，擁有它就可以實現在家裡的每個角落，都可以無時無刻的追劇、觀看精彩賽事，若是搭載 Android 平板電腦系統的機種，更可以隨時來場面對面的視訊會議、播放簡報以及你想執行的各種 App 用途！
IDEAVISION 推出的 Yokatta 好咖機登上嘖嘖募資平台，相信將會引爆一股搶購熱潮！
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因此近年來可以透過有輪子的支架底座來到處移動的顯示器越來越多，不過大家知道該如何選擇適合你要的功能款式嗎？首先這樣的產品主要區分為「智慧電視」以及「平板電腦」 兩種系統，雖然都是以 Android 架構為底層，但前者是 Android TV 或 Chrome TV 系統，後者則是 Android 平板電腦系統，在功能方向上是截然不同的。此外，沒有配置電池的「智慧電視」售價雖然便宜但不方便到處移動使用，而配置電池再加上具備觸控螢幕的款式售價雖然較高，但是功能性是最完整好用的！
而搭載 Android 平板電腦系統的 IDEAVISION Yokatta 好咖機，採用 27 吋 4K 解析度的顯示器與觸控螢幕設計，搭配可以隨時遙控操作螢幕開關、音量大小聲、畫面選單與語音控制，在功能完整性部分大大的比沒有平板電腦功能的智慧電視要完整許多！
有了可到處移動使用的 27 吋 4K 高畫質大平板電腦，你就不用再買一台要固定在牆壁或是電視櫃上的大尺寸智慧電視啦！
「Yokatta 好咖機」27吋 4K 三合一移動式觸控平板的主要特色
27 吋大尺寸＋4K超清畫質 畫面大又細緻，完美呈現追劇或簡報的高畫質！
可拆式雙型態設計 搭配支架移動或是桌面擺放，隨心所欲輕鬆切換！
手機一鍵投屏 支援 iOS / Android 手機無線投屏，輕鬆投射大畫面！
Android 14 系統 採用標準 Android 平板系統，Disney+、Netflix、YouTube、Apple TV+ 等各種 App 隨你裝！
優雅的北歐美學設計 白色系外觀加上褐色布網的美背設計，完美融入居家裝潢！
想要耍廢在床上躺平追劇？沒有問題！「Yokatta 好咖機」輕鬆幫大家實現這個願望！
IDEAVISION Yokatta 好咖機開箱
接下來進行開箱介紹的環節，這邊省略掉「傳統」開箱過程畫面，直接將 Yokatta 好咖機包裝箱內的物品拿出來給大家看。不過值得一提的是，廠商非常用心在設計包材與安裝流程，大家不用費心像我將所以物件拿出來，透過包裝盒的巧思設計，就能輕鬆完整組裝支架組的動作。
包裝盒內有 Yokatta 好咖機 27吋 4K 三合一移動式觸控平板本體（上圖為背面照）
還有支架組，包含直立支架（分上與下段）、直立支架底座、線扣與螺絲，另外還有桌上支架。
此外還有附上 USB-C 傳輸線、遙控器與電池，以及固定底座所需的螺絲與螺絲起子
充電部分透過隨附的電源變壓器與電源線來進行～
安裝使用超簡單！
想要在桌面上使用時，就將上圖這個「桌上支架」安裝上去，安裝方式很簡單，採用免螺絲的卡扣設計，要拆卸也是很容易喔！
裝上去後可以根據需求去調整螢幕的角度～
沒有要到處移動使用或即將沒電時，就將隨附的變壓器 DC 電源接頭連接上去來進行充電～
如果想要改成到處輕鬆移動使用時，可以換到這個剛組好的支架上來的使用～
底座設計也很精美，底下的輪子也很好移動～
操作與功能設計
操作按鍵設計在螢幕的右下角上，最上面是語音功能鍵，可以進行 Google 語音功能。再來則是音量的「加」與「減」按鍵，以及帶指示燈的電源開關按鍵。
遙控器的操作介面相當好，一手掌握操控相當順手，除了可以控制方向、音量、螢幕亮度與開關機外，還有配置麥克風的語音輸入功能！
Yokatta 好咖機和你熟悉的平板電腦操作一樣，如果短按電源鍵就可將系統休眠的狀態喚醒並開啟螢幕，若長按則是會出現重新開機的選項，長按 10 秒則是強制重開機；若要截圖螢幕畫面只要同時按下音量減與電源鍵即可。
螢幕頂部有雙陣列式麥克風收音孔，以及可以隨時開啟或關閉視訊攝影機（800萬畫素）的開關設計，完美協助大家的隱私安全性！
螢幕規格與設計
Yokatta 好咖機採用 27 吋 16:9 顯示比例設計，具備 99% sRGB 與 98% DCI-P3 色彩飽和度表現、350/320 cd/m² 亮度，以及 4K（3840 x 2160）解析度與 60Hz 畫面更新率；而觸控部分採用 10 點觸控 G+G 設計。
系統資訊
Yokatta 好咖機在系統的效能規格配置部分，採用聯發科 MediaTek 的 MT8370 晶片，是一款高效能、低功耗的六核心邊緣 AI 物聯網 (IoT) 處理器。MT8370 採用 2x Cortex-A78 和 4x Cortex-A55 架構（主頻高達 2.0GHz），整合了高達 2.8-3.2 TOPS 算力的 AI 處理單元 (APU) 與 Mali-G57 GPU。
而系統配置 8GB 記憶體以及 128GB 儲存空間，提供使用者下載想要使用的各種 Android APP，而如果想要讀取外部資料時，可以透過螢幕背面的 USB-C 接孔來連接外接式資料儲存裝置。在續航力部分 Yokatta 好咖機搭載 9150mAh 大容量電池，可以連續使約 8 小時（40%亮度）。
Yokatta 好咖機配置 Android 14 平板電腦作業系統，操作上就是一台大平板電腦，入手產品馬上就知道如何操作使用！
30瓦四單體的環繞立體聲音場聲音效超讚！
Yokatta 好咖機配置 2 顆中低音單體各以 10W 功率驅動，和 2 顆各以 5W 功率驅動的高音單體，聲音品質與音效是我聽過同類型的移動顯示器與平板電腦中最好的！也因此真的不用再費心去買個小喇叭放在它旁邊，簡化設備的複雜性同時擁有最佳的畫質與音效表現！
適合各種環境中使用！
客廳使用場景
即便家中已經有配置智慧型電視了，但相信很多人和我一樣，有時候會遇到家庭成員有不同的觀賞節目/影劇需求吧？或者是當遇到要關注的運動賽事，但無需 100% 去全神貫注欣賞，這時有兩台「電視」就可以迎刃而解上述的痛點了！
如果 Yokatta 好咖機是作為第二台「電視」的成員使用，和 65″ 智慧電視畫面大小比較的差異如上圖～
現在很多人喜歡在家或是去瑜伽教室來做瑜伽健身，而像是 Apple 更推出「Apple Fitness+」訂閱服務，你只要登入 Apple TV+ 就可以跟隨很多老師讀教學來開始進行瑜伽健身！
臥室
相信很多人不會特別在臥室安裝一台電視吧？睡前通常都是用手機或平板來追劇或是上社群網站一下，但這時使用 Yokatta 好咖機就能幫助大家釋放雙手，透過遙控器來輕鬆享受大畫面追劇的樂趣啦！
而且美背式的設計可以完美融入你的居家裝潢不突兀，方便到處移動也不會佔空間，甚至還能臨時掛衣物！
書房/小臥室
如果臥室有書桌或是檯面空間也可以擺在檯面上使用，無論是要追劇或者是上網以及做一些文書處理的應用通通沒有問題！
用餐區與公共空間
相信很多人和我一樣早餐時間是全家人在餐桌用餐，而家裡有小朋友成員的話，就可以用 Yokatta 好咖機來播放一些可以學習成長的影片或是 APP，讓家長與小朋友一起快樂互動！
大家也可以在餐桌前透過 Yokatta 來追劇或是觀賞精彩各類型運動賽事！
如果有精彩的賽事不想錯過，這時當然也可以透過 Yokatta 好咖機來隨時播放各種你訂閱或是可免費觀賞的運動賽事節目。
浴室/廁所
相信有很多人會覺得若能在浴室/廁所裡面有一台電視很夢幻，但如果你在裝潢的時候沒有特別設計的話，這個就會變成很艱鉅的任務。但好在 Yokatta 好咖機有到處移動使用的特性，透過支架可以輕鬆調整高度，因此讓大家想要在此觀賞節目時能變成很輕鬆的日常！
有些人可能習慣在馬桶座很久才有「感覺」，這時想打發時間就可以讓 Yokatta 好咖機來幫助大家啦！
甚至你想要邊洗澡邊看也是沒問題！只要記得將門關好，然後螢幕調整好角度朝向自己就 OK 啦！
商業空間使用
而除了家用空間的上述環境之外，Yokatta 好咖機當然也很適合在各種商業空間中使用，無論是在會議室中或者是在外部的展演空間進行視訊會議或是投放簡報檔案，或者是在餐廳作為訂位系統操作與輪播菜單與特色資訊都沒問題！
可調整角度設計
這邊我們先拉回來介紹一下 Yokatta 好咖機 的多種調整設計，透過支架可以輕鬆調整 -20 度 ~ +25 度的傾斜角度。
最低 -20 度傾斜適合鄰近坐在沙發前使用的情境～
亦可向上 +25 度，適合站立時瀏覽螢幕使用～
此外也可以調整垂直角度 + 90~ -90 度角，而高度也可以上下調整共 20 公分的距離！
螢幕可以向左或是向右旋轉調整角度！
直立使用時會自動切換成直立瀏覽模式，相當便利！
各種常用的應用介紹
由於 Yokatta 好咖機就是一台平板電腦，因此你可以隨時下載與進行各種 Android APP 上的應用～
可以隨時下載 Android APP（平板）～
找尋 APP 也很輕鬆，大螢幕觸控操作超便利！
而「無線投屏」功能也支援 Android 與 Apple 的各種裝置，包含了 iPad 與 iPhone！除了「鏡射」同步畫面瀏覽 App 外，你要投放在蘋果裝置裡面的簡報也沒問題！
平時也可以瀏覽網頁或查詢資料～
27 吋大螢幕呼叫螢幕鍵盤輸入文字很便利，此外也可以連接無線藍牙鍵盤來搭配使用！
直接執行 Apple Music 播放串流音樂也很實用，或是連接你環境內的多媒體伺服器，當作多媒體播放設備的螢幕來用超便利！這絕對是所有音樂發燒友們喜歡的應用啊！
也可以隨時執行 AI 相關的應用，例如 ChatGPT 或是 Google 的 Gemini AI 應用～
可以隨時手繪塗鴉或是記事，螢幕可以向上圖一樣以低角度來擺放方便隨時手繪塗鴉或創作！
開啟 YouTube ～
開啟 Disney+ 等串流服務追劇當然也很 OK！
還可以隨時 K 歌！
例如可以透過「美華」APP 來隨時高歌一曲，無論是線上找人同樂，或者是在家一起透過藍牙麥克風甚至外接藍牙音響系統，有如去 KTV 般的專業與歡樂！
使用心得總結
整體來說，雖然 IDEAVISION 推出的 Yokatta 好咖機並非採用高階處理晶片來提供你強大的平板電腦效能，但它在應付日常使用各種線上串流服務的 APP 效能已經是綽綽有餘，非常順暢！甚至我也測試了許多 APP 確實都能快速執行與運作，而且如果你想播放儲存碟內的音樂或是影片也都沒問題！因此，就算你家裡已經有了一台大尺寸的智慧型電視，但擁有平板功能的 27 吋 4K 解析度的 Yokatta 好咖機，絕對也會是一個實用的好產品。此外如果你近距離瀏覽 Yokatta 好咖機的螢幕時，等同就是在看距離三公尺前的 大尺吋電視啊！
雖然說像 Yokatta 好咖機這樣擁有觸控螢幕的大尺吋 Android 平板電腦售價會比只有能播放串流影音服務的「智慧電視」要貴，但是功能上可時十分完整，用途也比較廣泛，因此大家再選購時務必檢視一下自己的需求再來決定。
Yokatta 好咖機不但提供優異的 4K 細膩高畫質，也同時提供相當不錯的音效表現，就算是在 20 坪內的客廳來追劇、欣賞電影，或者是 K 歌都沒問題！此外在電池續航力部分也足以讓你連續播放一～二部影片，而好用的遙控器搭配觸控操作真的是相當便利。
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