IDF戰機例行訓練 返場台中跑道竟有麻布袋

[NOWnews今日新聞] 軍民共用的台中國際機場，今（8）日上午10時許，在進行IDF單座戰機例行性訓練時，飛行員在返場落地後發現跑道上麻布袋，立刻通報跑道有異物入侵，場務人員獲報後前往跑道撿拾掉落在跑道上的麻布袋，台中航空站對此表示，此狀況共有3班航班受影響，30分鐘後狀況排除。

根據《中央社》報導，台中清泉崗基地今天進行例行性訓練，上午10時42分，IDF單座戰機在例行性訓練，返場降落後，飛行員發現跑道上有一只麻布袋，立刻通報跑道有異物入侵。

台中航空站場務人員獲報後，前往跑道撿拾掉落在跑道上的麻布袋，據了解，此事故造成國內2班離站航班、1班到站航班受影響，狀況在30分鐘內排除。而軍方對此表示，後續將調查周邊環境，釐清麻布袋的來源，排除相關干擾因素，維護機場飛安。

