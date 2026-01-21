idle演唱會CUBE卡先購 SJ紀念展Klook開搶

新的一年將有不少重量級韓國藝人來台，粉絲們有福了！國泰世華宣布贊助韓國女團idle第４次世界巡演《2026 idle WORLD TOUR Syncopation》台北站，卡友可以提早購票，搶先購入視野最讚的區域；Klook獨家開賣SUPER JUNIOR成軍20週年紀念展覽《SUPER RECORDS》門票，展覽不只將韓國展的內容搬來台灣，更開發出台灣站專屬的體驗區和周邊商品。

韓國女團idle第4次世界巡演台北站，將於3月7日在台北大巨蛋登場。國泰世華CUBE信用卡持卡人，2月1日10:00可上Kktix官網優先訂票，一般購票則於同日14:30全面啟售。除了優先搶票福利外，自2月2日15:00至2月4日活動期間，卡友皆能以399點小樹點於國泰優惠App指定網頁，兌換《2026 idle WORLD TOUR Syncopation》演唱會雙人套票購買資格券，讓音樂體驗延伸至生活日常。

廣告 廣告

已經出道7週年的idle，將團名中的G拿掉，以「重新定義自我」的嶄新姿態再度啟程，演唱會名稱「Syncopation」象徵此次巡演將跳脫既定框架，以顛覆預期的節奏、能量和風格，打造屬於 i-dle的舞台語言。本次巡演將於2月21、22日自首爾揭開序幕，海外第1站獻給台北，隨後前往曼谷、墨爾本、雪梨、新加坡、橫濱以及香港等城市。

男團SUPER JUNIOR成軍20週年紀念展覽《SUPER RECORDS》，從2月9日至2月22日在台北新光三越A9的9F華麗開展，Klook將於明(22)日中午12點獨家銷售門票，一般票價為650元。為呈現SUPER JUNIOR橫跨世代的音樂和青春旅程，展出以「音樂記錄」為主軸，串聯天團自2005年出道至今的傳奇軌跡。

這次的視覺設計將和韓國版本不同，包含20年歷程回顧區、體驗打卡區，更有台灣獨家周邊商品等多重亮點。其中，20年歷程回顧區展出珍貴影像、專輯設計、舞台造型；成員更親自錄製回顧心聲，陪伴粉絲共遊展場。韓國展特殊任務體驗區1:1複製，是粉絲打卡熱點，台灣站獨家才有的周邊設計商品也不可錯過。訪客還能在E.L.F留言牆寫下自己和SJ的故事，成為特展的一部分。

原文出處

延伸閱讀