IEEE全球通訊大會 經部發表我國首套6G基地台天線系統

為加速我國6G產業技術發展，經濟部產業技術司今（九）日假台北世貿一館，在前瞻通訊領域最具影響力的IEEE全球通訊大會（IEEE GLOBECOM 2025）中，首次發表我國首套6G基地台天線系統，象徵臺灣在6G關鍵技術自主研發上的重要里程碑。此次亦吸引多位國際頂尖合作夥伴，包括歐盟6G-SANDBOX、6G-SENSES、英國JOINER、TITAN、以及荷蘭FNS計畫代表來臺，與中華電信、聯發科技、工研院、資策會、仁寶、和碩、光寶、稜研等多家企業與研發法人，深度交流國際研發合作，全面展現臺灣6G產業鏈自晶片、系統至國際實證的協作成果與完整生態系。

經濟部產業技術司郭肇中司長表示，根據Omdia最新預估，全球6G 無線網路的投資將於2035年達到二五○億美元，各國正加速投入6G研發與跨國合作布局，經濟部自一一二年起積極投入6G技術布局，此次除首度亮相6G基地台天線與關鍵晶片外，也同步向國際展示通訊與感測融合（ISAC）、智慧反射面板（RIS）、AI原生網路及非地面通訊（NTN）等核心技術，展現臺灣在6G關鍵技術的厚實基礎與研發實力。為了搶佔2030年6G市場先機，經濟部在行政院「次世代通訊科技創新方案」支持下，將於一一五年擴大投入6G實驗網路建置和國際標準參與，並透過與國際6G 頂尖機構強強聯手，推進臺灣成為全球6G創新實證的重要樞紐，帶領臺灣廠商參與國際標準制定，期能打造更多首發產品，搶佔6G未來市場。

工研院於發表會首次向國際展示我國首套6G 7.125~8.4GHz 頻段的砷化鎵（GaAs）射頻前端晶片自主技術，並同步開發新型高密度四極化天線技術，將射頻前端晶片高度整合為6G基地台巨量陣列（Massive MIMO）天線系統，相較5G 3.5GHz 頻段的傳統天線，在相同天線面積下增進將近五倍的傳輸量，顯示我國在6G射頻與天線整合領域已具備關鍵自主研發能力。

除6G基地台天線系統外，工研院與資策會亦聯合展出多項關鍵技術成果：

－ISAC電子圍籬：由工研院與英國JOINER、法國BubbleRAN合作完成的ISAC（Integrated Sensing and Communication）技術應用，展現臺灣在跨國互通與驗測能力，讓基地台同時具備通訊與高精度感測定位功能，透過AI在十公分內精準偵測人或物的移動，形成虛擬電子圍籬，可廣泛應用於智慧工廠、倉儲與園區場域。

－RIS智慧反射板：工研院自主開發雙極化低功耗CMOS晶片，打造全球首套4096單元大規模RIS （Reconfigurable Intelligent Surface）模組，具微秒級相位切換與精準波束控制。另搭配RIS部署管理與即時控制技術，可降低基地台數量，改善高頻環境的訊號盲區，適用於工廠、車站、展館等複雜室內環境。

－NTN非地面通訊：工研院以Open-RAN架構開發支援3GPP NTN（Non-Terrestrial Network）的基地台升級方案，並成功驗證了低軌衛星（LEO）和高軌衛星（GEO）端到端衛星影像電話通訊，讓電信業者可透過基地台軟體升級具備衛星連線能力。

－AI-Native智慧網路：資策會以強化式學習演算法，智慧管理行動裝置的連線與基地台切換，可即時預測最佳切換時機與目標基地台，降低斷訊並提升網路品質。同時導入階層式AI節能排程，可根據流量動態自動調整基地台功率與啟閉狀態，實現6G網路的智慧節能與穩定服務。