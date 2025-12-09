IEEE全球通訊大會 經部發表首套6G基地台天線系統

經濟部產業技術司長郭肇中（右四）於IEEE GLOBECOM2025全球通訊大會台灣六G研發成果發表會上，與來台交流的國際頂尖合作夥伴合影。

▲經濟部產業技術司長郭肇中（右四）於IEEE GLOBECOM2025全球通訊大會台灣六G研發成果發表會上，與來台交流的國際頂尖合作夥伴合影。

為加速我國六G產業技術發展，經濟部產業技術司昨（九）日假台北世貿一館，在前瞻通訊領域最具影響力的IEEE全球通訊大會中，首次發表我國首套六G基地台天線系統，象徵臺灣在六G關鍵技術自主研發上的重要里程碑。此次亦吸引多位國際頂尖合作夥伴，包括歐盟6G-SANDBOX、6G-SENSES、英國JOINER、TITAN、以及荷蘭FNS計畫代表來臺，與中華電信、聯發科技、工研院、資策會、仁寶、和碩、光寶、稜研等多家企業與研發法人，深度交流國際研發合作，全面展現臺灣六G產業鏈自晶片、系統至國際實證的協作成果與完整生態系。

經濟部產業技術司郭肇中司長表示，根據Omdia最新預估，全球六G無線網路的投資將於二○三五年達到二五○億美元，各國正加速投入六G研發與跨國合作布局，經濟部自一一二年起積極投入六G技術布局，此次除首度亮相六G基地台天線與關鍵晶片外，也同步向國際展示通訊與感測融合（ISAC）、智慧反射面板（RIS）、AI原生網路及非地面通訊（NTN）等核心技術，展現臺灣在六G關鍵技術的厚實基礎與研發實力。為了搶佔二○三○年六G市場先機，經濟部在行政院「次世代通訊科技創新方案」支持下，將於一一五年擴大投入六G實驗網路建置和國際標準參與，並透過與國際六G頂尖機構強強聯手，推進臺灣成為全球六G創新實證的重要樞紐，帶領臺灣廠商參與國際標準制定，期能打造更多首發產品，搶佔六G未來市場。

工研院於發表會首次向國際展示我國首套六G7.125~8.4GHz頻段的砷化鎵（GaAs）射頻前端晶片自主技術，並同步開發新型高密度四極化天線技術，將射頻前端晶片高度整合為六G基地台巨量陣列（Massive MIMO）天線系統，相較五G3.5GHz頻段的傳統天線，在相同天線面積下增進將近五倍的傳輸量，顯示我國在六G射頻與天線整合領域已具備關鍵自主研發能力。

除六G基地台天線系統外，工研院與資策會亦聯合展出多項關鍵技術成果，包括ISAC電子圍籬、RIS智慧反射板、NTN非地面通訊、AI-Native智慧網路，其中，NTN非地面通訊是由工研院以Open-RAN架構開發支援三GPPNTN（Non-Terrestrial Network）的基地台升級方案，並成功驗證了低軌衛星（LEO）和高軌衛星（GEO）端到端衛星影像電話通訊，讓電信業者可透過基地台軟體升級具備衛星連線能力。