IEEE會議在台舉辦 中華電：加速邁向6G、AI時代

（中央社記者江明晏台北9日電）全球通訊指標會議IEEE GLOBECOM 2025在台舉辦。中華電信董事長簡志誠表示，在5G建設基礎上，中華電加速邁向6G與AI新時代，以「海地星空」網路結合AI原生網路與全光化基礎設施，盼台灣在次世代通訊競局中，占據關鍵位置。

全球通訊領域指標性國際會議IEEE GLOBECOM 2025在台北國際會議中心開幕，今年以「永續通訊與無所不在的智慧」（Sustainable Communications for Ubiquitous Intelligence）為主題，於12月8日至12日匯聚逾千名國際專家學者、產業領袖，共同探討6G前瞻技術與AI智慧應用。

廣告 廣告

中華電信今天發布訊息宣布，繼2020年後，再以最高等級贊助支持全球通訊旗艦會議在台舉辦，積極促成台灣與國際前瞻科技接軌，今年中華電信也受邀參與大會專題演講、主題高峰會與多場產業論壇。

簡志誠表示，在5G領先建設的基礎上，中華電信正加速邁向6G x AI的新時代，以海纜、行動/光纖/微波通訊、低軌/中軌及同步軌道（高軌）衛星構成的「海地星空」綿密網路，結合AI原生網路與全光化基礎設施，打造具韌性、低碳且高效率的通訊環境，守護台灣關鍵基礎設施安全。

他進一步指出，這次IEEE GLOBECOM 2025在台舉辦，中華電信透過展出「海地星空前瞻韌性網路」與「AI智慧應用」2大主軸，向全球展示台灣在通訊、AI與綠色數位轉型上的實力與決心，盼與國際業者攜手，讓台灣在次世代通訊競局中占據更關鍵位置。

中華電信研究院長蘇添財分享中華電信在AI原生轉型上的實踐成果，他指出，未來電信網路將以全光網路、NTN（Non-Terrestrial Network）非地面網路及分散式AI資料中心為基礎，建構AI原生網路架構。

中華電信網路分公司總經理賈仲雍受邀參與主題高峰會，分享Open vRAN（Virtual Radio Access Network）開放虛擬化無線接取網路的演進趨勢與實務挑戰。

賈仲雍表示，中華電信透過設置測試實驗室與應用驗證場域，攜手國內設備製造商與系統整合商等，進行端到端性能與互通性驗證，加速Open vRAN產品成熟度與國際接軌，為未來開放網路與6G網路架構奠定關鍵基礎。

展會期間，中華電信以「海地星空前瞻韌性網路」與「AI智慧應用」2大主題，推出9項展示。在「海地星空」主題下，中華電信展出O-RAN整合專網、全光網路跨雲高效資料傳輸方案、多軌衛星服務、低軌衛星終端設備主動式網管系統等研發成果。（編輯：林家嫻）1141209