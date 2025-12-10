IEEE GLOBECOM匯聚全球6Ｇ頂尖專家來臺 經濟部發布首套六Ｇ基地台天線系統

經濟部產業技術司於 IEEE GLOBECOM 二O二五「六G研發成果發表會」，吸引多位國際頂尖合作夥伴來臺交流六G研發合作。

通信領域最具影響力的前瞻技術會議 IEEE GLOBECOM，相隔五年再度匯聚全球第六代行動通訊頂尖專家來臺。在經濟部產業技術司支持下，工研院於大會中首度發表我國首套第六代基地台天線系統，展示第六代七點一二五至八點四吉赫頻段的砷化鎵射頻前端晶片與高密度四極化天線。並於十日表示，相較於第五代三點五吉赫頻段的傳統天線，在相同面積下可提升近五倍通訊容量，使訊號更快、更穩，展現臺灣在第六代射頻與天線整合領域的關鍵自主研發實力。

此次會議亦吸引歐盟 SNS JU 旗艦計畫 六G－SANDBOX、歐盟 六G－SENSES、英國國家級通訊研究中心JOINER、英國TITAN樞紐、荷蘭FNS 計畫，以及法國 CEA-LETI多組國際頂尖團隊來臺，並與中華電信、聯發科技、仁寶、和碩、光寶、明泰、稜研、耀登、現觀、?通、泰雅、智宏網，以及工研院與資策會等產學研單位深度交流，全面展現臺灣自晶片、系統到國際實證的完整第六代通訊生態系。

工研院此次以「速度、覆蓋與智慧化」三大面向展出多項研發成果，包括：砷化鎵射頻前端晶片與高密度四極化天線，可將同尺寸天線容量大幅提升至第五代的五倍，強化高速傳輸效能；RIS智慧反射板以低功耗互補式金氧半導體晶片打造四O九六單元模組，能於複雜場域主動修補訊號盲區；ＩSAC電子圍籬結合通訊與精準感測，具備十公分級辨識能力，可用於智慧工廠與園區安全；NTN非地面通訊則以開放無線接取網路架構，成功驗證低軌與高軌衛星影像通話，強化偏鄉通訊韌性。

這些成果彰顯臺灣在射頻元件、天線、系統整合到跨國互通的完整技術鏈，並透過與歐洲、英國等國際夥伴深度合作，為邁向第六代通訊更快、更穩、更智慧的未來奠定關鍵基礎。