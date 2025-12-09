IEEE GLOBECOM匯聚全球6G菁英來臺 經濟部發表我國首套6G基地台天線系統

《圖說》經濟部產業技術司於IEEE GLOBECOM 2025「6G研發成果發表會」，吸引國際頂尖合作夥伴來臺交流6G研發合作。（圖／經濟部產業司提供）

【民眾新聞網方健龍綜合報導】為加速我國6G產業技術發展，經濟部產業技術司今（9）日假台北世貿一館，在前瞻通訊領域最具影響力的IEEE全球通訊大會（IEEE GLOBECOM 2025）中，首次發表我國首套6G基地台天線系統，象徵臺灣在6G關鍵技術自主研發上的重要里程碑。

此次亦吸引多位國際頂尖合作夥伴，包括歐盟6G-SANDBOX、6G-SENSES、英國JOINER、TITAN、荷蘭FNS計畫，及法國CEA-LETI代表來臺，與中華電信、聯發科技、仁寶、和碩、光寶、明泰、稜研、耀登、現觀、円通、泰雅、智宏網、工研院及資策會，深度交流國際研發合作，全面展現臺灣6G產業鏈自晶片、系統至國際實證的協作成果與完整生態系。

廣告 廣告

經濟部產業技術司郭肇中司長表示，根據Omdia最新預估，全球6G無線網路的投資將於2035年達到250億美元，各國正加速投入6G研發與跨國合作布局，經濟部自112年開始積極投入6G技術布局，此次除首度亮相6G基地台天線與關鍵晶片外，也同步向國際展示通訊與感測融合（ISAC）、智慧反射面板（RIS）、AI原生網路及非地面通訊（NTN）等核心技術，展現臺灣在6G關鍵技術的厚實基礎與研發實力。

為搶佔2030年6G市場先機，經濟部在行政院「次世代通訊科技創新方案」支持下，將於115年擴大投入6G實驗網路建置和國際標準參與，並透過與國際6G 頂尖機構強強聯手，推進臺灣成為全球6G創新實證的重要樞紐，帶領臺灣廠商參與國際標準制定，期能打造更多首發產品，搶佔6G未來市場。

本次發表會，工研院首次向國際展示我國首套6G 7.125~8.4GHz 頻段的砷化鎵(GaAs)射頻前端晶片自主技術，並同步開發新型高密度四極化天線技術，將射頻前端晶片高度整合為6G基地台巨量陣列(Massive MIMO)天線系統，相較5G 3.5GHz 頻段的傳統天線，在相同天線面積下增進將近5倍的傳輸量，顯示我國在6G射頻與天線整合領域已具備關鍵自主研發能力。

除6G基地台天線系統外，工研院與資策會亦聯合展出多項關鍵技術成果：

ISAC電子圍籬：由工研院與英國JOINER、法國BubbleRAN合作完成的ISAC（Integrated Sensing and Communication）技術應用，展現臺灣在跨國互通與驗測能力。讓基地台同時具備通訊與高精度感測定位功能，透過AI在10公分內精準偵測人或物的移動，形成虛擬電子圍籬，可廣泛應用於智慧工廠、倉儲與園區場域。

RIS智慧反射板：工研院自主開發雙極化低功耗CMOS晶片，打造全球首套4096單元大規模RIS （Reconfigurable Intelligent Surface）模組，具微秒級相位切換與精準波束控制。另搭配RIS部署管理與即時控制技術，可降低基地台數量，改善高頻環境的訊號盲區，適用於工廠、車站、展館等複雜室內環境。

NTN非地面通訊：工研院以Open-RAN架構開發支援3GPP NTN（Non-Terrestrial Network）的基地台升級方案，並成功驗證了低軌衛星（LEO）和高軌衛星（GEO）端到端衛星影像電話通訊，讓電信業者可透過基地台軟體升級具備衛星連線能力。

AI-Native智慧網路：資策會以強化式學習演算法，智慧管理行動裝置的連線與基地台切換，可即時預測最佳切換時機與目標基地台，降低斷訊並提升網路品質。同時導入階層式AI節能排程，可根據流量動態自動調整基地台功率與啟閉狀態，實現6G網路的智慧節能與穩定服務。

經濟部產業技術司未來將持續深化6G實驗網國際合作，並啟動與英國國家級6G計畫JOINER與TITAN的技術驗證合作，雙方將聚焦於通訊與感測融合、大規模多天線、無線與光通訊整合等領域的聯合研發與跨境測試。

同時工研院已率先開放「通訊與感測融合」與「高效節能」實驗室；後續於2026年將擴展至「非地面通訊」、「網路數位雙生」、「智慧網路」與「多軌道衛星」等實驗場域，並引入國際研究機構或業者來臺深度交流，使國內業者能在地完成具國際水準的6G測試實績，以強化產業策略夥伴參與3GPP國際標準制定。經濟部將以開放、合作的精神，推動臺灣在全球6G研發與測試體系中扮演關鍵角色，強化我國於國際技術鏈結與標準參與能量，為次世代通訊技術發展奠定根基。

《圖說》經濟部展示工研院自主開發國內第一顆FR3(7.125-8.4GHz)高線性度射頻前端晶片，向國際展示臺灣自主研發能力。（圖／經濟部產業司提供）