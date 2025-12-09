IEEE GLOBECOM登場 聯發科技術長周漁君任會議主席

（中央社記者張建中新竹9日電）全球通訊學術會議2025 IEEE Global Communications Conference在台北舉行，由聯發科執行副總經理暨技術長周漁君擔任主席，聯發科亦受邀在年度論壇進行主題演講，並有4篇論文入選發表。

聯發科發布新聞稿，周漁君說，未來10年，行動通訊將以智慧化、個人化與永續發展為核心，推動更高速、更大容量及無所不在的通訊網路涵蓋率。

周漁君表示，運算、感測與通訊技術整合，以及對隱私安全的重視，將成為沉浸式個人化體驗的關鍵。2025 IEEE GLOBECOM匯聚頂尖專家，促進技術交流與國際合作，將助力產業掌握6G新世代通訊技術與全球趨勢。

聯發科無線通訊技術本部群資深本部總經理范明熙將演講「無所不在的涵蓋率，打造個人化、智慧化與永續行動服務」，剖析現今通訊的技術現況與挑戰，並從雲端原生的異質服務融合、AI驅動跨層優化，以及地面與非地面網路通訊技術增進等面向，介紹賦能下世代融合運算、感知的行動通訊系統架構的關鍵技術。

此外，聯發科也將主持聚焦6G後量子通訊安全主題的產業論壇，邀請產業專家與學者，一同探討在量子電腦普及後，傳統通訊加密認證機制所面臨的挑戰及風險。

聯發科表示，今年有4篇論文入選2025 IEEE GLOBECOM，內容涵蓋6G通訊與運算網路融合、非地面網路通訊與近場通訊。（編輯：張均懋）1141209