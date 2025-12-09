IEEE GLOBECOM登場 鴻海秀6G低軌衛星

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）2025 IEEE全球通訊會議（IEEE GLOBECOM 2025）在台北舉行，鴻海今天表示，集團展示在6G、低軌衛星、人工智慧AI高速傳輸與智慧家庭等領域應用，並由兩位高階主管發表演講，剖析AI時代下「從太空到地面」全域通訊的未來藍圖。

IEEE GLOBECOM 2025從12月8日至12日在台灣台北舉行，鴻海下午透過新聞稿指出，現場展示低軌衛星與地面系統，包括珍珠號立方衛星模型、在軌操作成果及軟體模擬方案等，以及AI資料中心高速傳輸產品，包括傳輸速率400/800G及1.6T光模組、51.2T共同封裝光學元件CPO交換機方案等。

鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘表示，全球正邁向6G新時代，AI與太空科技正在重塑通訊生態，讓連結能力從地面延伸至衛星軌道。

他指出，從低軌衛星零組件到地面系統，通訊產業正從垂直整合走向更具彈性的分散式合作模式，鴻海積極布局相關技術。

鴻海集團副總經理暨iCana執行長謝建成指出，矽光子（SiPh）技術將成為突破AI與資料中心傳輸瓶頸的核心，並以CPO與OIO（Optical I/O）等光學互連技術，帶動下一波發展，鴻海持續發展光互連與高速模組技術方案。（編輯：楊凱翔）1141209