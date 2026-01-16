iENA德國紐倫堡國際發明展桃園奪1金3銅 張善政市長接見獲獎者肯定創新實力

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】

2025年第77屆iENA德國紐倫堡國際發明展傳來捷報，本次臺灣參展團隊共以29件作品參與競賽，於眾多國際競爭中脫穎而出，共榮獲12金、7銀、7銅及德國特別獎，其中桃園中原大學林政鞍教授、張雍教授、林義峯教授、新貴有限公司許新貴等人表現亮眼，共榮獲1面金牌及3面銅牌，成果斐然。桃園市長張善政今（16）日特別接見4件得獎作品之發明人(團隊)，肯定其於國際舞台上展現卓越研發實力，為桃園及臺灣爭光。

廣告 廣告

張善政市長表示，桃園市政府長期推動人才培育與創新研發，持續強化城市創新動能。本次桃園團隊於德國紐倫堡發明展中榮獲多項殊榮，成果斐然，充分展現桃園在創新研發與技術應用方面的厚實能量與競爭優勢。各獲獎團隊橫跨多元領域，不僅彰顯其專業技術實力，更成功透過國際發明展平台，促進研發專利與市場需求之有效鏈結，加速技術成果由研發端邁向商品化與實務應用，具體落實創新價值，未來市府將持續透過完善的政策支持、資源挹注及創新平台建構，鼓勵青年與產學界積極投入創新研發，期盼帶動更多青年與市民參與創新行列，進一步提升桃園於國際創新舞台的能見度與競爭力。

德國紐倫堡國際發明展（iENA）為全球歷史最悠久、最具指標性的國際發明展覽之一2025年邁入第77屆，吸引來自全球多國參展商與創新團隊共襄盛舉，展出數百項前瞻技術與創新成果。此次桃園市民表現突出，其中中原大學林政鞍教授帶領碩博班學生團隊以「用於執行全內反射散射量測的裝置與方法」榮獲金牌，主要運用全內反射散射（TIRS）光學原理，精準量測液態檢體與材料表面微小變化，具備非接觸、高靈敏與即時量測優勢，廣泛應用於微奈米生醫檢測領域；中原大學張雍教授、林義峯教授的碩班學生團隊及新貴有限公司許新貴先生參展作品皆榮獲銅牌，充分展現桃園豐沛的創新研發能量。

桃園市政府青年事務局長期致力於青年創新創業發展，陸續設立多元青創基地及創業聚落，提供完善的輔導資源與交流場域，並透過專業育成機制，協助青年提升創新創業能力，導入國內外創新經驗，促進桃園創新產業的蓬勃發展。更多桃園青創相關資訊，歡迎至桃園市政府青年事務局官網（https://youth.tycg.gov.tw/），或追蹤「桃園青創事」FB粉絲專頁（https://psee.io/5cn56h）。

今日包括市府青年局長侯佳齡、德國紐倫堡國際發明展代理團長沈伯尉及各得獎者與代表均一同出席與會。(圖：桃園市政府青年事務局提供)