IET-KY 迎多重催化 明年業績成市場焦點
文 ‧ 杜立羽
▲圖片來源：IET-KY公司官網
今(17)日三五族大廠英特磊IET-KY(4971)重回市場熱度焦點之一，先前舉辦法說會公司表示第三季國防合約請款金額創歷史新高，成長動能強勁。磷化銦產品因客戶自備基板模式導入，成功緩解基板短缺，有助毛利率提升。預期磷化銦 PIN 磊晶業務在 2026 年可望翻倍成長，成為公司重要支撐。
IET-KY產品主要聚焦於磷化銦(InP)與氮化鎵(GaN)等先進材料領域的領先布局，其終端應用於國防軍工、光通訊產品。各領域皆有不錯的成績，軍工國防方面受惠於全球軍備競賽趨勢，公司主要供應美國國防部，部分延遲因素受美國政府關門影響，隨政府重新運作後，預期訂單將恢復，法人看好第四季營運維持高檔。公司主要生產基地位於美國德州，因此也同步受惠於美國補助款計畫，以擴大產能滿足客戶需求。
近期成長動能也包含來自於受惠磷化銦產品採用「客戶自備基板」模式，成功緩解基板短缺、降低成本並推升高毛利產品出貨量，預期第四季毛利率可望進一步提升。本季除了原有機台銷售能持續認列外，也有不少客戶洽談MBE機台與承包產能方案，將成為後續營收動能。
展望 2026年，在磷化銦PIN磊晶需求快速擴大下，大廠持續增加訂單並壓縮交期，公司透過擴充基板來源、同時請客戶自備基板，緩解供應緊張。預計新基板供應商於明年首季補上產能後，瓶頸將進一步改善。
▲圖片來源：CMoney 4971 IET-KY K線圖
操作觀察-短線上站回季線後出現帶量轉強跡象，這檔個股也是不少作空喜歡的個股，有望重回市場動能形成嘎空潮，短線上觀察150作為防守重點即可。
