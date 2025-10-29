IEYI世界青少年發明展 新北奪3金

新北奪3金3銀1銅，金牌全國第一，展現科學教育成果。（記者王志誠攝）

▲新北奪3金3銀1銅，金牌全國第一，展現科學教育成果。（記者王志誠攝）

新北教育再創國際佳績！新北市代表隊於二○二五年第二十一屆在日本大阪舉辦的「世界青少年發明展」（International Exhibition for Young Inventors, IEYI）一舉奪下三金三銀一銅，金牌數居全國第一，展現結合ＡＩ、環保與永續思維的創新實力，昨（二十九）日於市政會議中獻獎，分享新北在科學教育與創新人才培育上的卓越成果。

廣告 廣告

侯友宜市長肯定表示，新北學生能以創意與實作站上國際舞台，是教育軟實力的展現。從國小到高中，孩子們以創新思維和行動力為臺灣爭光，也讓新北教育成為國際矚目的亮點。

該屆發明展於八月在日本大阪登場，並首度與「二○二五大阪關西世博會」共同舉辦，吸引十三國近五百位青少年展出一百五十六件創新作品，主題涵蓋「災害應變」、「綠能科技」、「便利生活」等11大領域。新北代表隊表現亮眼，以多項結合ＡＩ與永續議題的作品脫穎而出，展現新北學生以創意解決問題的跨域實力。

奪金作品題材多元且具實用價值，林口康橋國際高級中等學校陳祈瑞以《ＡＩ滅火新紀元》榮獲繪圖組金牌，設計出能以人工智慧驅動、即時偵測火源並自動滅火的飛行機器人，開啟ＡＩ輔助消防新時代；育才國小張呈澤在「災害管理與安全」組別以「電扶梯防推擠安全系統」奪金，能即時警示並暫停運轉，有效防止推擠與跌倒事故；康橋高級中學小學部許庭維憑「新式人工鼻：豬肉氣味偵測器」勇奪金牌，並已申請台、日、美三國專利，展現ＡＩ結合環境監測的前瞻潛力。

教育局表示，今年除在第六十五屆全國科展勇奪六件全國第一、四十九件全國獲獎數最多外，更於「這樣教我就懂」教學競賽及「機關王世界賽」再創佳績，未來將持續推動ＡＩ與科學教育融合，培育具國際視野、創造力與永續行動力的青年人才，讓更多孩子從校園出發、走向世界，讓新北的創新能量閃耀全球舞台。