IFA Berlin 強化與台灣的合作關係 展會前景再添國際關注度
IFA Berlin 在台北舉辦的獨立媒體交流會，替明年將登場的 IFA 2026 帶來新的期待。這場全球規模最大的家用電器與消費科技展會，近年持續把焦點放在創新、永續與跨國串連，而台灣憑著長期累積的研發能量與製造實力，再次成為德國官方重要的合作對象。
IFA 執行長 Leif Lindner 此次親自來台與媒體互動，外界普遍認為，這也象徵台灣在國際科技產業中的角色越來越不可或缺。面對全球科技市場在 2025 年因房市低迷與消費信心下滑而出現波動，台灣企業穩定的開發能力與創新速度，反而在不確定的市況中展現支撐力量。
Lindner 對台灣的科技能量相當肯定，他表示台灣在精密技術、創新文化與產品品質方面的表現，已成為全球電子產業的重要支柱。IFA 也希望藉由展會的平台，讓亞洲與歐洲之間的科技交流更加順暢，無論是品牌、新創或一般使用者，都能在沒有距離感的情況下分享觀察與需求。
對台灣企業而言，IFA 2026 仍是一個能直接面向國際市場的舞台。除了提升曝光度外，廠商也能更清楚掌握歐洲科技趨勢，並與全球媒體、投資方與策略夥伴建立連結。這不僅有助於企業布局，也讓台灣創新在國際市場上更容易被看到。
回顧剛落幕的 IFA 2025，展會總參觀人數達 22 萬，比前一年成長約 5%，來自 49 個國家的 1,900 家廠商到場展出，同樣呈現穩定增長。從電腦運算、電競、內容創作到智慧家庭等領域，都能看到明顯的話題升溫，也反映市場逐漸朝生活應用與跨平台整合前進。
今年的 IFA Sommergarten 依舊是吸引 Z 世代與 α 世代的重要活動區域，現場演唱會、podcast 與開幕夜活動門票再次售罄，成為展會期間的另類社群交流場。媒體參與 likewise 相當踴躍，超過 4,400 名記者與內容創作者在現場報導，讓全球觸及量突破 3,010 億次。
匯集新創、研究與前瞻概念的 IFA Next，也迎來 260 家來自 28 國的團隊，展示 AI、物聯網、智慧生活與永續相關技術。IFA 創新大獎則聚焦科技與社會價值兼具的產品，讓市場看見更多具實用性的發展方向。
