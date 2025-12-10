3C 產品壞掉卻完全不知道該從哪裡下手？現在意外發現一個超級好用的 AI 維修助手 FixBot，只要拍照、語音或打字，它就能立刻跑來幫忙，整個使用體驗讓我超驚豔～



iFixit 推 AI 幫手 FixBot！維修 3C 產品就靠它！

（圖片來源:IFixit)

聊天、拍照、語音都可以！AI 變身維修師傅

iFixit 最新推出的 FixBot，受到大家熱烈討論～還被譽為是「維修界的 ChatGPT」，協助使用者維修壞掉的 3C 產品，我覺得最厲害的是提供許多類似 ChatGPT 的各種功能，像是打開語音就能直接問問題，或是拍攝故障畫面、直接打字描述，FixBot 就直接分析可能故障的原因，並提供解決辦法，甚至還整合視覺原理圖、維修手冊跟專業排錯技巧～而且維修時，常常遇到兩隻手都很忙的情況，語音指導讓你不用拿著手機，就可以照著指示一步步動手，就像旁邊隨時都有維修師傅一樣，安心又方便～



iFixit 推 AI 幫手 FixBot！維修 3C 產品就靠它！

智慧資料庫加持，修東西小白也能上手

你以為 FixBot 只是一般的聊天機器人嗎？人的家可是大有來頭！背後的維修資料庫可是有超過 7.2 萬種產品！不只包含拆解報告、維修紀錄，連社群貢獻也被納入資料庫，這樣多元的資訊就能給出更可靠的建議啦！當然也大大降低 AI 提供錯誤資訊的風險囉～不論是手機、筆電、平板、喇叭、家電甚至汽車，只要有問題，都能整合所有資料，快速找到對應解法，連零件準備、工具選擇都能一步步教你，沒修過東西的小白，也不用擔心哦～

iFixit 推 AI 幫手 FixBot！維修 3C 產品就靠它！

免費試用！也可試試看電池健康警示哦！

FixBot 採用免費與付費並行的模式，基礎診斷是免費的哦～所以大家可以快點試試看！至於進階功能，像逐步語音指導、視覺和語音深度診斷，目前推廣期間暫時全部免費，所以要把握好機會試用啊！那現在的介面可以使用簡體中文，希望未來推出繁體中文！大家討論度很高的還有「電池健康警示」功能，雖然說我個人覺得有點小麻煩，要手動拖曳原始容量、最大容量、額定週期與循環次數等資訊，但對於想掌握電池健康度的使用者來說，超級貼心，整體來說，FixBot 真的未來可期，我是蠻建議給長輩用的，畢竟我阿姨常常不會使用 3C 產品，一直問我，現在就可以問 FixBot 啦～

iFixit 推 AI 幫手 FixBot！維修 3C 產品就靠它！

我的實測心得！拍立得壞掉也能問

當然我也幫大家實測啦！因為拍立得拍出來的底片完全不能顯影，我真的不知道該怎麼辦，所以我就隨手拍下拍立得的照片給 FixBot，它竟然立刻幫我查這是哪款型號！(雖然最後型號錯...但有接近啦）連如何檢查、解決，每個步驟整理超清楚，最後還列出常見故障排除文章給我參考，一點進去就能看到教學內容，我還直接用語音問問題，對答也完全不卡，我覺得它最大的好處是可以給予一個修理方向，不會霧煞煞～之後我還打算拿它來修我的電腦，因為最近一直無法連上網路，希望它可以成功幫我維修成功，省下一筆維修費用～

iFixit 推 AI 幫手 FixBot！維修 3C 產品就靠它！

小結

總之，有了 FixBot，不管是手機、筆電還是家電出狀況，只要打字、拍照、說話，它就能陪你一步步找出問題，真的是很可靠的存在欸～每次家人都會說，你是電獺少女，怎麼連這個都不會修，我就可以叫出 FixBot，有什麼問題交給它就對了！

