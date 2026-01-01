IFJ：2025年全球128位記者遇害 逾半命喪中東

國際記者聯盟(International Federation of Journalists,IFJ)今天(1日)表示，2025年世界各地約有128位記者遇害，其中超過半數是在中東。

IFJ秘書長貝蘭格(Anthony Bellanger)告訴法新社，這個高於2024年的嚴峻數字不僅僅是統計數字而已，這是對新聞記者同業的全球紅色警報。

這個新聞團體特別對巴勒斯坦地區的情勢表達憂心。隨著以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)在加薩的戰爭持續，當地在2025年記錄了有56位新聞媒體人士遇害。

貝蘭格說，「我們從未看過像這樣事：在如此短的時間內，在如此小的區域內，有這麼多人死亡」。

此外，在葉門、烏克蘭、蘇丹、秘魯、印度等地也有新聞工作者遇害。

貝蘭格並譴責他所稱的這些攻擊事件幕後主使者的「有罪不罰」。他警告，如果沒有正義，殺害記者的兇手將逍遙法外。

在此同時，IFJ表示，目前全球各地有533位記者被關押監牢，這個數字在過去5年增加逾倍。

中國則再度位居關押記者情況最嚴重的國家，有143位記者身陷囹圄，包括香港在內。香港因為實施國安法來鎮壓異議而招致西方國家批評。

由於統計方式不同，IFJ統計的遇害記者人數通常遠高於無國界記者組織(Reporters Without Borders,RSF)。IFJ對2025年的統計還包括9起意外死亡在內。

無國界記者組織則表示，2025年有67位記者在工作期間遇害。至於聯合國教科文組織(UNESCO)的統計則是93人。 (編輯:柳向華)