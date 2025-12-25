IFRS S2 是什麼？為什麼「範疇三」讓企業這麼頭痛

示意圖 / 什麼是範疇三？為什麼特別難算

近年來，許多企業開始被要求揭露「碳排放」，不少經營者卻有相同困惑：明明自己沒有工廠、煙囪，為什麼要為別人的排放負責？這個問題，正是國際永續制度中最具爭議的一環。

所謂 IFRS S2，是由國際永續準則理事會（ISSB）所制定的氣候揭露規範，目的在於要求企業向投資人說明「氣候變遷可能帶來的風險與影響」。它不是環保法規，而是一套讓市場了解企業氣候風險的資訊揭露制度。

而在這套制度中，最讓企業感到壓力的，就是「範疇三排放」。

什麼是範疇三？為什麼特別難算

一般來說，碳排放分成三類。

範疇一，是企業自己直接產生的排放，例如燃料燃燒；

範疇二，是使用電力或熱能所間接產生的排放；

而 範疇三，則涵蓋了供應鏈上下游、產品使用、投資與融資等「不在企業控制之內」的排放。

也正因如此，範疇三常被形容為「看不到、算不清、也管不到」。特別是金融機構，本身不大量排碳，卻被要求計算客戶、投資標的、甚至保險對象的排放，實務難度極高。

IFRS S2 修訂，讓範疇三回到可管理的範圍

近期 IFRS S2 的修訂，正是針對這個長期困擾全球企業的問題作出調整。

對金融機構而言，修訂後明確將範疇三中最關鍵的一項，聚焦在「融資排放」，也就是銀行放款、投資所支持的企業排放。這意味著，金融機構只需揭露與自身資金配置直接相關、且具管理意義的排放風險，而不必為整個經濟體的排放承擔不合理的責任。

這樣的做法，並非降低氣候標準，而是讓揭露回到風險管理的核心：企業應該為「自己能影響的事情」負責。

為什麼這對一般企業也很重要

不只金融業，一般上市公司同樣長期面臨「範疇三怎麼算」的壓力。此次修訂也承認，各國法規與監理要求並不一致，企業在某些情況下可以依照當地規定採用不同的計算方式，不必同時遵循兩套完全不同的標準。

這樣的彈性，降低了跨國企業的重複報告成本，也讓永續揭露不再只是填表作業，而是能真正反映企業實際風險。

制度變務實，永續才走得長

IFRS S2 的修訂，傳遞了一個清楚訊號：永續揭露的目的，不是讓企業陷入計算迷宮，而是幫助投資人理解風險、引導企業改善管理。

對台灣而言，這是一個重新思考永續制度落地方式的契機。若一味採用最嚴苛、最複雜的解讀，反而可能讓企業疲於合規，卻無助於真正減碳。

真正有效的永續制度，應該讓企業看得懂、做得到，也願意長期投入。IFRS S2 的這次修訂，正是朝這個方向邁出的一步。

作者

李奇嶽 永旅基金會董事長

薛新祐 永旅基金會榮譽董事 / 禾豐碳中和公司總監

社論投稿不代表本社立場