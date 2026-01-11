IG個資大規模外洩！資安公司籲：趕緊做「2件事」
生活中心／李筱舲報導
社群軟體Instagram近日傳出大規模個資外洩事件，資安公司Malwarebytes已證實，這起資安事件約有1750 萬個帳號受到影響，目前外洩的個資已在駭客論壇上免費分享。據外媒報導指出，發布該批資料的駭客代號為「Solonik」，Malwarebytes提醒，駭客會利用這些資料發送釣魚訊息，甚至利用重設密碼的功能來取得帳號控制權，請用戶務必提高警覺。
據Malwarebytes近日寄給用戶的電子郵件警示指出，他們在近期進行的暗網監測的行動中，發現了一批涉及個資的IG用戶資料正在暗網免費流通，其外洩個資內容包含使用者名稱、真實姓名、電子郵件、電話號碼、部分實體地址及其他聯絡詳細資訊。Malwarebytes警告，駭客很可能利用這些資訊進行冒充攻擊、網路釣魚以及憑據盜取，特別是利用Instagram的「重設密碼」機制來取得用戶帳號的控制權。
這批被竊取的資料似乎源自2024年發生的Instagram應用程式介面漏洞。這名代號為「Solonik」的駭客於本月7日在知名駭客論壇BreachForums上公開了這批IG個資，並提供免費下載，該貼文聲稱這批資料內容有超過1700萬條的IG使用紀錄，受害者更遍布全球。貼文提供的資料裡，還顯示了使用者名稱、電子郵件、國際電話號碼與用戶ID等原始數據，這也進一步驗證了Malwarebytes在暗網中的發現。
目前Instagram的母公司Meta尚未證實此項外洩事件，外媒《CyberInsider》已向Meta尋求協助。另外，Malwarebytes也在入口網站提供免費的「數位足跡（Digital Footprint）」掃描服務，讓用戶檢查自己的電郵是否出現在外洩名單中，同時也建議用戶應立即重設Instagram密碼，並啟用雙重驗證，以強化帳戶防護並確保個人資安。
原文出處：1750萬IG用戶個資「流入暗網」？資安公司已證實「籲趕緊做2件事」
更多民視新聞報導
他不用手機、LINE！？「斷離社群軟體」原因曝光
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
AI產不雅圖侵人權！印尼封鎖Grok成全球首例
其他人也在看
「死了麼」APP下載衝榜首 三個95後針對獨居老人開發 兩天沒回報發出警告訊息
一款名為「死了麼」的應用程式因直白名稱爆紅，衝上中國的蘋果App Store付...信傳媒 ・ 4 小時前 ・ 3
中國爆紅App「死了麼」衝上榜首 名字太不吉利掀熱議
中國蘋果App Store近日出現一款名為「死了麼」的應用程式，迅速衝上付費軟體排行榜第一名，儘管它設計初衷良善，爆紅的同時也因名稱過於直白、不吉利，仍在網路上引來不少批評聲浪。對此，開發團隊強調，產品初衷其實是為了守護獨居族群的生活安全，立意並非譁眾取寵。太報 ・ 23 小時前 ・ 2
超直接命名惹議！中國「死了麼」獨居App爆紅 攻頂App Store付費榜
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導中國近期出現一款名為「死了麼」的獨居安全App，在蘋果AppStore付費榜迅速攻頂，引發外界關注。這款App透過「每日簽到」作...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
獨家》不明APP藏陷阱！免費試用變扣款 民眾慘換卡止損
來路不明的APP千萬別亂下載，因為很可能導致你被盜刷還無法取回！有民眾發現信用卡帳單，多了筆近2千元的國外扣款，一查才知道來自某款AI APP的自動續訂，但奇怪的是手機APP商店中卻找不到訂閱紀錄，導致她根本無法取消，只能認賠！後續怕又被盜刷，最終只能直接換卡。 #APP#盜刷#信用卡東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
數位雙面刃1／長者上網率增！研究翻轉「數位失智」 專家籲善用3C
【健康醫療網／記者林則澄報導】隨著近10年數位科技與社群媒體快速普及，加上疫情期間視訊需求增加，台灣銀髮族使用網路已相當常見，董氏基金會心理衛生中葉雅馨主任提醒，適度使用3C產品能提升人際連結，甚至有助於認知能力，但也要留意沉迷、久坐、螢幕藍光傷眼等風險，家人也可從旁協助長者，將電腦、平板、手機當生活輔助工具，彌補先天的數位落差、並建立正確使用的意識。 65歲長者使用網路增逾2成 超過4成幾乎每天上網 衛生福利部統計處公布「111年老人狀況調查報告」提到，65歲以上者有使用網路比例由2017年的26.52%，到2022年提升至50.36%，更有43.12%「每天或幾乎每天」上網，較2017年的19.4%大幅增加23.72%。 65歲以上每天或幾乎每天使用網路者中，97%會「用LINE、FaceBook和親友聊天、視訊」，其餘包括46.64%會「玩線上遊戲、聽音樂、觀看影片」，36.82%會「使用網路查資訊」，12.4%會用網路「學習新事物、看線上課程」，10.46%會用「網路購物、行動支付」，及9.83%曾使用「視訊診療（遠距醫療）、預約掛號、查詢看診進度、健保快易通APP」等服務。健康醫療網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
Instagram爆大規模個資外洩！駭客疑與兜售台灣好市多會員資料同一人
社群平台Instagram傳出大規模個資外洩事件，資安公司Malwarebytes證實，約1,750萬個帳號受到影響，相關資料已被駭客在論壇上免費釋出，對全球用戶構成嚴重資安威脅。更引發關注的是，外媒指出，發布該批資料的駭客代號為「Solonik」，經比對發現，該駭客似乎與日前在暗網兜售台灣好市多（自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
Instagram爆大規模資安外洩！1750萬筆帳戶個資流入暗網
社群平台Instagram傳出大規模個資外洩事件，資安公司Malwarebytes證實，目前已有約1,750萬個帳號受到影響，相關資料已被駭客在網路論壇上免費釋出，對全球用戶構成嚴重資安威脅。值得關注的是，經比對後發現該名駭客似乎和日前在暗網兜售台灣好市多（Costco）會員個資的是同一人。太報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
Instagram爆大規模資安外洩！ 1750萬用戶個資疑流入暗網
綜合外媒《CyberInsider》、《Engadge》報導，Malwarebytes表示，該公司在例行性的暗網監控中發現這批外洩資料，內容涵蓋多項敏感資訊，包括使用者名稱、真實姓名、電子郵件信箱、電話號碼、部分實體地址及其他聯絡方式。資安專家警告，駭客可能利用這些資料發動冒充攻擊、釣...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發表留言
地獄梗？！防孤獨死App「死了麼」衝下載冠軍 網怒噴觸霉頭
在華人社會對「死」字避諱唯恐不及的文化氛圍下，一款名為「死了麼」的應用程式（App）竟逆勢操作，憑藉直白到近乎粗暴的名稱，一舉衝上中國蘋果 App Store 付費排行榜冠軍，引爆社群熱搜。這款主打「孤獨死」預警功能的軟體，要求用戶每日「簽到」以證明自己還活著，雖精準戳中獨居世代的痛點，卻也因名稱太過晦氣，引發網友兩極論戰。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前 ・ 發表留言
Mac 電腦配羅技滑鼠失靈？官方急推更新解決載入錯誤，重新安裝 Option+ 即修補
Logi Options+ 和 G Hub 早前傳出災情。不少 macOS 用家反映軟件突然無法正常運作，卡在載入畫面良久都未能進入，重新安裝 app 也未能解決，導致滑鼠與鍵盤的自訂快捷鍵失靈。Logitech 官方隨即確認問題源於「系統憑證 」過期，並已經正式發佈修復方案。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國網信辦起草新規 禁止APP偷聽偷拍
（中央社記者呂佳蓉北京11日電）中國國家互聯網信息辦公室起草新規定，禁止應用程式（APP）在無關場景調用相機、麥克風權限。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
蘋果規劃4款新iPhone 摺疊機與入門款入列
【記者趙筱文／台北報導】蘋果2026年iPhone產品布局逐漸明朗。外媒最新消息指出，蘋果今年預計推出至少4款全新iPhone，除既有的Pro系列外，還將首度推出傳聞已久的摺疊iPhone，並補上鎖定入門市場的iPhone 17e。不過，往年固定在秋季亮相的基本款新iPhone，傳出可能將延後推出，甚至不會在今年登場。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
網路遭異常攻擊 台產：已成功阻斷、業務未受影響
（中央社記者潘姿羽台北10日電）台灣產物保險今天公告資安事件，公告指出，公司網路遭遇異常攻擊，已啟動相關機制成功阻斷，目前對公司業務並無重大影響。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 9
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 108
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 3 小時前 ・ 126
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 2 小時前 ・ 2
跟「阿滴英文」說再見！ 阿滴突宣布頻道改名 背後原因曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導百萬YouTuber阿滴近日無預警宣布，陪伴無數學習者成長、走過11年的YouTube頻道「阿滴英文」即將走入歷史，自2026年起，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 34
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 734