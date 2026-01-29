IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻

裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。

嚴凱泰女兒嚴珮瑜公開IG後，開的1800萬賓利跑車慘遭網友砲轟狂酸。 （圖／翻攝嚴珮瑜的IG）

嚴凱泰於2018年因食道癌辭世，家族事業現由遺孀嚴陳莉蓮掌管。當年在父親告別式上含淚致詞的嚴珮瑜，今年已經20歲，從她公開的IG中看得出她穿著走性感路線，跟外型都有著跟名媛孫芸芸女兒相同的既視感，顏值身材都算是上乘，也引來男網友們一片關注嗨爆，在Threads平台轉貼她的辣照並且發文感嘆:「好扯…這是嚴凱泰女兒嗎?下輩子我也要當豪宅千金」，該貼文也秒收割290萬瀏覽次數、1.9萬個讚，嚴珮瑜自己也親自留言，以迷因圖片搞笑承認這帳號就是她本人無誤。

不過她先前曾在老爸告別式上感性表示：「有一天我會拿到駕照，開你的車去看你」，被網友發現她的座駕是要價1800萬的賓利GT跑車，並非老爸創的LUXGEN（納智捷）品牌，慘遭網友酸翻：「自家的車怎不開,要開賓利」、「怎麼不開家裡最頂的納智捷」，但也有不少人幫她「補血」表示：「又在仇富了」、「人家又沒怎麼樣」、「開賓利犯到你了嗎」，讓她繼先前跟職籃球星吳季穎交往時，被爆出偷拿老爸生前珍藏的2只高價名錶給男方去變賣的風波之後，因為一輛車意外又變成話題人物。

嚴凱泰女兒嚴珮瑜穿著走性感風格。 （圖／翻攝嚴珮瑜的IG）

嚴珮瑜曾被爆拿嚴凱泰生前收藏的2只名錶，給吳記穎去變賣的風波。（圖／翻攝嚴珮瑜的IG）

