IG加好友誘買虛擬貨幣 破詐欺集團南北逮6人

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台南市刑事警察大隊科偵隊接獲情資，以鄭姓主嫌為首的詐欺集團，先以社群軟體IG或通訊軟體Line，與被害人互加好友，再以假投資手法，誘使被害人購買虛擬貨幣。台南刑大表示，被害人購買虛擬貨幣後，集團成員再將虛擬貨幣操縱轉出，已有多名被害人受騙。科偵隊成立專案小組追查，日前循線在南投、基隆等地，成功拘提鄭姓主嫌等6人到案，查扣土地2處、房屋1處、手機等物。

台南市警局表示，為穩定社會治安，自11月10日至11月21日執行「全國同步打詐、掃黑、肅槍等行動專案」，專案期間鎖定幫派犯罪組織及詐欺集團等聚焦打擊，共檢肅幫派組織治平對象4人、成員21人、查獲非制式槍枝14枝、模擬槍1枝、破獲改造槍械場所2處及查獲詐欺集團67件459人、查扣土地3處、房屋1處、汽車9輛及現金新台幣1397萬餘元、虛擬貨幣54萬8921元，查扣總價值計2147萬餘元，執行成效良好。

市警局表示，所轄第三警分局也偵破一起以張姓主嫌為首的槍械改造工廠，起獲霰彈槍1枝、手槍3枝、模擬槍1枝、改造槍枝工具1批等物；第五警分局則查獲以江姓主嫌為首的詐欺集團犯嫌等5人到案。訊後分別依違反組織犯罪防制條例、詐欺及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

台南市警察局局長林國清表示，維護治安是警察不可動搖的責任，未來將持續推動打擊犯罪工作，並與市民共同守護安全家園。也呼籲市民，若發現可疑不法活動或遭遇詐騙，務必立即撥打「110」或「165反詐騙諮詢專線」，以免受害。

照片來源：台南市警方提供

