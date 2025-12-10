IG推新功能分享限時動態！全場驚呼「超變態」 怕遭公審1設定快改

生活中心／黃依婷報導

IG推出新功能，更新後多了「將公開限時動態分享到你的限時動態」的選項。（示意圖／翻攝自Pixabay）

台灣人對社群媒體Instagram依賴程度高，日常生活、社交互動與資訊獲取多靠滑動限時動態與貼文，讓不少人認為沒開IG就像與世界脫節。近日Meta也對IG推出新功能，更新後多了「將公開限時動態分享到你的限時動態」的選項，引來網友直呼「超變態」。

一名網友在Threads曬出一張截圖，畫面中IG限時動態下方出現一則訊息寫著「你現在可以將公開限時動態分享到你的限時動態」，意思就是看到別人公開的限時動態時，使用者可以直接一鍵轉分享到自己的限時動態，讓自己朋友也看得到，讓他不禁驚呼「IG這又是什麼新功能，超變態」，

貼文曝光，不少人也留言，「我用自己的帳號試過了，而且還不會有通知，等於別人可以直接拿你動態公審，很可怕好嗎」、「我以為好歹會有通知」、「這個功能是方便拿來開副本用的嗎」、「某些喜歡開副本的人會非常開心」、「這種行爲是在搗蛋還是在搞事情，真的為恐天下不亂欸」。

不過也有人讚嘆，「我覺得還不錯的點是可以轉發社團的動態，也可以轉發一些偶像的做為精選」、「但是在沒有這個功能之前，大家不都照樣截圖限動再轉發嗎？有差嗎」、「追星很好用」、「還好吧，我昨天看到周杰倫很好笑的限動，想分享發現還要截圖太懶了，就沒做了」。

然而，若是不喜歡該功能有兩種方式可以解決，第一個就是將自己的帳號更改為「不公開帳號」，或是也可以在維持公開帳號的情況之下，進入到設定介面中，找到「分享和重複使用」，並將「將限時動態分享到限時動態」的選項更改為最下方的「關閉」。

