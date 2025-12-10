IG推新功能惹議！限動任人轉網憂成公審工具 直呼「超變態」

Instagram近期推出新功能，使用者可以將公開帳號的限時動態分享至自己的限時動態。（翻攝自pexels）

科技巨擘Meta旗下社群媒體Instagram近期推出新功能，使用者可以將公開帳號的限時動態分享至自己的限時動態，這項更新讓Instagram更貼近其他社交平台，並滿足使用者長久以來的需求。；不過，有網友認為這項功能「超變態」，擔心會被有心人利用作為公審道具，直呼「很可怕好嗎」。

現在只要是公開帳號，且沒有關閉分享功能，任何使用者都可以將其轉發至自己的限時動態。

過去，Instagram使用者只能轉發自己被標註的限時動態，不過現在只要是公開帳號，且沒有關閉分享功能，任何使用者都可以將其轉發至自己的限時動態，且限時動態的發布者並不會收到通知。

公開限動能轉發？網友為何覺得「很變態」？

功能曝光後，有網友在社群平台Threads上發文，表示「IG這又是什麼新功能，超變態⋯⋯」；貼文一出，引來不少人留言附和「等於別人可以直接拿你動態公審欸，可怕好嗎」「哀居再這樣下去遲早有一天會被棄用」「把別人限動發到自己限動？即使對方沒有@我？」「這個功能是方便拿來開副本用的嗎？」

擔心隱私洩露？如何關閉限動被他人轉發？

不過也有人覺得沒什麼「還好吧」「能轉發的是本來就公開的限時動態呀，轉發只是增加他的曝光量而已不是嗎？」；另外，如果想關閉這個新功能，只要從主頁「設定和動態」，點進「其他人可如何與你互動」中的「分享和重複使用」，就可以選擇能夠「將限時動態分享到限時動態」的人為所有人、你追蹤的粉絲或是「關閉」。

