IG新功能惹議！公開限動可直接被轉貼 網憂成公審工具

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

IG（Instagram）是多數人最常用的社群軟體之一，所屬公司Meta也不斷推陳出新，讓使用者有更好的體驗。近日有網友發文表示，發現IG多出「將公開限時動態分享到你的限時動態」的功能，代表用戶能分享別人的限時動態到自己的限時動態，不過多數使用者並不看好這項新功能。

近日有網友發現，IG多出「將公開限時動態分享到你的限時動態」的功能，用戶能將別人的限時動態分享到自己的限時動態。（示意圖／Unsplash）

一名網友在Threads上發文表示，IG出現一項新功能：將公開限時動態分享到你的限時動態，用戶只需點選限時動態右下角的「小飛機」圖示，即可選擇「新增到限時動態」將他人的限時動態分享到自己的限時動態，讓原PO直言：「超變態」。

貼文曝光後，有網友實測後發現，這項功能不會有通知，也無須經過當事人同意，用戶可以在對方不知情的情況下轉發他的限動，「哀居再這樣下去遲早有一天會被棄用」、「以後炎上跟公審很方便了」、「可能是改到沒爆點了，反向操作讓大家討論IG？」、「追星很好用，但用在朋友身上就有點不太好了」，也有人擔憂這項轉發功能是否會涉及侵權問題。

不過，這項功能僅限於「公開帳號」的「公開限時動態」，私人帳號限時動態不會隨意被分享，「你能轉發的是『本來就公開』的限時動態，轉發只是增加他的曝光量而已」、「這樣的設計應該是利於商業帳號的原因，提高推播之類的」。

用戶可以在設定中的「分享和重複使用」中關閉「將限實動態分享到限實動態」功能。（圖／翻攝IG）

此外，用戶也可以自行選擇是否允許自己的限時動態被他人轉發，除了將帳號改成「不公開帳號」外，也可以在設定中的「分享和重複使用」中關閉「將限實動態分享到限實動態」功能，讓想維持「公開帳號」的用戶，適當保護隱私。

