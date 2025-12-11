IG新功能「限動任人轉」 網罵超變態 防公審先改1設定

社群媒體Instagram近期又推出新功能，使用者可以將公開帳號的限時動態，直接分享到自己的限時動態，且對方不會收到通知，不少人擔憂這樣的功能可能會加劇公審和炎上的情況，直呼很變態。有網友分享，若不想限動被無聲轉發，除了將帳號轉為私人外，也可以到設定區中關閉該功能。

IG使用者過去只能轉發自己被標註的限時動態，但近來有網友在Threads發文表示，在觀看他人限動時，下方突然跳出提示「你現在可以將公開的限時動態分享到你的限時動態」，讓他直呼超變態。有人實測後發現，原發布者不會收到系統通知，「等於別人可以直接拿你動態公審欸，很可怕」、「沒有標記、沒有授權竟然也能轉發」。

不過，也有網友認為，轉發的是「本來就公開」的限時動態，是在幫對方增加曝光量，就算這功能沒推出，不少人還是會把限動截圖再轉發，根本沒差，總會有方法去公審別人。

若不想限動被無聲轉發，又不想轉為私人帳戶，其實有方法。網友分享，可到設定區的「分享和重複使用」，關閉「將現時動態分享到現時動態」功能即可。

