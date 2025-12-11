IG新功能「限動可被轉貼」挨轟變態 網曝2招解套

社群媒體Instagram最近推出新功能，用戶可以將「公開帳號的公開限時動態」分享到自己的限時動態，引發網友熱議，有人直批這個新功能「超變態」。

Instagram推出新功能引起網友討論 。（示意圖／取自pexels）

一名網友在Threads發文提到，他在使用IG時發現一項新功能，界面突然跳出提示「你現在可以將公開的限時動態分享到你的限時動態」，讓他傻眼直呼「超變態」。

貼文曝光後，有許多網友實測只要對方是公開帳號的公開限時動態，就可以一鍵轉發，引起熱議「哀居再這樣下去遲早有一天會被棄用」、「這功能跟偷別人限時沒兩樣」、「追星很好用，但用在朋友身上就有點不太好了」、「真的認真被這個功能嚇到」。

不過，有網友分享2解方，第一只要將自己的帳號設成「私人帳號」就能避免，第二則是到IG設定中的 「分享和重複使用」，關閉 「將限時動態分享到限時動態」 功能。

