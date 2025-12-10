IG新功能「限動轉發限動」網批變態...2方法可預防

IG推出新功能，公開限時動態可被其他用戶直接一鍵轉發，且原作者不會收到通知。（示意圖／Unsplash）





Instagram近期悄悄上線一項新功能，允許使用者將「公開帳號的公開限時動態」直接分享至自己的限時動態，並且原發布者完全不會收到通知。該功能曝光後引發大量用戶討論，不少人直呼「超變態」、「根本為公審開後門」，在社群平台掀起熱議。

一名網友在Threads發文表示，他發現IG界面突然跳出提示：「你現在可以將公開的限時動態分享到你的限時動態」，讓他驚呼「太可怕」。隨後許多網友實測證實，只要對方是公開帳號，就能直接一鍵轉發其限動，且當事人還不會收到系統通知。

留言區中網友的紛紛表示，「別人可以安靜又快速把你的限動拿去公審」、「沒有標記、沒有授權也能轉發，太變態」、「炎上會更容易」、「會不會有侵權疑慮？」

不過，也有部分網友認為，既然是公開帳號、公開限動，內容本來就能被觀看，「轉發只是增加曝光量而已」、「如果真的怕被轉發，那就不要開公開帳號」。更有人指出，就算沒有這功能，用戶依然能截圖、錄影限動，「真想公審的人，有沒有功能根本沒差」。

針對擔心自己的限動被未經允許轉發的用戶，網友則分享兩個簡單方法即可避免。一是將帳號改為「私密帳號」，第二則是到IG設定中的 「分享和重複使用」，將 「將限時動態分享到限時動態」 功能關閉。

