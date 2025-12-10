IG新功能「限時動態可直接被公開轉發」 網看法兩極

Meta旗下社群平台Instagram推出的新功能再度引發用戶不滿，網友發現公開的限時動態竟然可以被其他用戶直接分享轉發，無需經過標記或同意程序，此舉被批評為侵犯用戶隱私權。

IG近日推出的新功能，只要是公開的帳號，限時動態現在可以觸及更多用戶，所有人都能將公開限時動態分享到他們的限時動態，用戶只需點選限時動態右下角的「小飛機」圖示，即可選擇「新增到限時動態」進行轉發。不過，若不想用此功能的用戶，可以在「設定」中關閉此功能，保護自己的隱私。

此功能可以自己設定是否要打開。（圖／翻攝畫面）

這項新功能發布後，一名網友在Threads上發文討論，直言這項功能「很變態」，貼文曝光後，留言區湧入大量網友回應表達不滿，有人擔心「等於別人可以直接拿你動態公審欸！很可怕好嗎」，也有網友預測「Instagram再這樣下去遲早有一天會被棄用」，不過有一部份網友卻認為此功能還不錯，可以用在追星上面，因為轉發自己喜歡的明星的動態更方便。

值得注意的是，原本就將帳號設定為私密的用戶不受此功能影響，因為其他用戶無法取得私密帳號的限時動態內容，自然也無法進行分享轉發。

