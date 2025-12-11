IG演算法不再黑箱！開放讓用戶查看還能自己調整

【記者趙筱文／台北報導】Instagram演算法終於不再是黑盒子。Meta今宣布，Instagram正式開放用戶「查看並調整」Reels推薦演算法，用戶只要點進Reels頁面右上角、顯示「兩條線＋愛心」的圖示，就能看到系統判斷你感興趣的主題，並自行決定哪些內容想看更多、哪些想少一點，演算法推薦也會即時跟著調整。

實際操作上，Instagram會列出目前演算法認定的興趣分類，用戶可針對每個主題選擇「看更多」或「看更少」，藉此影響未來Reels的推薦內容。這套興趣標籤甚至還能一鍵分享到限時動態，讓朋友直接看到「IG眼中的你到底在迷什麼」，社群效果拉滿，也頗具話題性。

廣告 廣告

Instagram表示，這項「可視化演算法」功能不只會用在Reels，未來也將擴展到Explore探索頁籤，以及App內更多推薦場景。官方也指出，這次更新的核心目標是讓使用者對內容推薦能有更高的透明度與掌控權，而不是只能被動滑到停不下來。

目前這項功能已率先在美國推出，並將於「近期」以英文版本陸續推向全球。對長期想搞懂「為什麼IG一直推我這些內容」的用戶來說，這次更新等於正式把演算法的方向盤交回自己手上，滑IG終於不用再全靠命運安排。

Instagram宣布開放用戶查看並調整Reels推薦演算法，可透過介面設定想看更多或更少的內容主題，提升內容推薦的透明度與掌控權。Instagram提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

驚呆！玉女歌手孟庭葦55歲了 喝防腐劑長大？陽明山現芳蹤

獨家｜「天王御用伴奏」孔鏘怪病纏身 67歲生日心願：想活久一點

狗仔直擊｜Jessica來台代言愛爾麗！清冷仙女飛吻反差萌 嗑少油法餐夜賞101 （壹蘋10點強打）

