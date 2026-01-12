IG爆史詩級災情！駭客免費送1750萬筆個資 竟與兜售台好市多資料是同人
國際中心／綜合報導
社群巨頭Instagram驚傳大規模個資外洩，資安公司Malwarebytes證實，約1,750萬筆帳號資料遭駭客「Solonik」於2026年1月7日在論壇免費釋出。該駭客疑似與日前兜售台灣好市多個資者為同一人。專家指出，近期用戶若頻繁收到官方重設密碼信件，顯示帳號正遭「密碼重設流程濫用」攻擊，呼籲民眾提高警覺。
全球擁有龐大用戶數的Instagram爆發嚴重資安事件。資安公司Malwarebytes近期向用戶發送警示，指出在暗網監測行動中發現一批Instagram用戶個資正被大規模流通。據調查，這批資料涵蓋用戶名稱、全名、電子郵件、電話號碼、部分實體地址及聯繫資訊，對用戶隱私構成極大威脅。
Malwarebytes進一步分析，外洩源頭可能追溯至2024年的一起Instagram API漏洞事件。一名代號為「Solonik」的駭客，於7日在知名駭客論壇BreachForums上公開這批資料並開放免費下載，聲稱擁有超過1,700萬筆JSON與TXT格式紀錄。經比對暗網樣本，外洩欄位清晰可見，與資安公司的調查結果吻合。截至目前，Instagram母公司Meta尚未對此事件發表正式回應。
值得台灣民眾關注的是，外媒披露這位代號「Solonik」的駭客，疑似就是日前在暗網兜售台灣好市多（Costco）52萬6千筆會員資料的同一人。當時該駭客也公開部分樣本並宣稱可付費購買完整資料，不過台灣好市多隨即嚴正駁斥，強調經內部查核，外流資料並非來自其會員系統。
資安專家提醒，雖然收到重設信件不代表帳號已被入侵，但這明確顯示該帳號已被列為攻擊目標。面對駭客「Solonik」接連釋出大規模數據，建議用戶應立即啟用雙重驗證（2FA）並更新高強度密碼，以降低個資遭冒用的風險。
