IG爆1750萬用戶個資外洩 傳被駭客免費散布暗網

資安業者Malwarebytes在暗網監測作業中，發現有駭客免費散布大量Instagram用戶資料，受影響帳號數量高達1,750萬個。這批資料已被張貼在駭客論壇上供人下載，恐遭不法人士用於詐騙或盜用帳號等犯罪行為。

綜合外媒報導，被外洩的敏感資訊包含使用者名稱、真實姓名、電子郵件信箱、電話號碼、部分實體地址及其他聯絡方式。資安專家指出，這些個資可能被用來發動冒充攻擊、寄送釣魚郵件，甚至透過「重設密碼」功能嘗試接管用戶帳號。

代號「Solonik」的駭客於1月7日在BreachForums論壇公布部分資料樣本，並表示完整資料包可透過付費取得。經比對發現，此人疑似就是先前宣稱握有台灣好市多52萬6千筆會員資料的駭客。不過好市多已發出聲明澄清，經內部查核後確認外流內容並非其會員資料。

Malwarebytes表示，部分用戶已陸續收到Instagram寄發的密碼重設通知，這些通知有可能是平台的真實安全機制啟動，但也不排除已被有心人士濫用。專家警告，未來用戶可能會收到外觀極為逼真的電子郵件或私訊，誘騙點擊惡意連結或輸入帳號密碼。

Instagram母公司Meta至今未針對此次事件發表任何正式聲明，相關媒體詢問也未獲得回應，官方資安公告頁面與社群平台上同樣沒有任何說明。面對這波資安危機，專家呼籲用戶應盡快更換Instagram密碼，並啟用雙重驗證功能，同時檢查帳號是否有陌生裝置登入紀錄。

