IG版面又改了！精選動態變回「圓圈圈」 網友崩潰：精心排版全毀了

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

近年IG的版面更新頻繁，今年初才將「圓圈圈」造型的精選動態改為納入主頁貼文的「長方形」格式，而在最新的更新中又無預警地改回了「圓圈圈」模式。對於這次更新，部分網友大讚，「終於變回來了！」也有部分網友抱怨「好不容易才習慣長方形，現在又要變」、「特地排版，結果更新後全毀了」。

IG最新更新中又將精選動態「圓圈圈」模式，部分網友抱怨「特地排版，結果更新後全毀了」。（示意圖/photoAC）

有網友在Threads上發文指出，「IG精選又變回原本的樣子了」，個人主頁的精選動態已回歸圓形排列，而先前在貼文頁面中顯示的精選分頁也已經消失。還有網友提到，這次的系統更新是「自動」的，用戶就算不喜歡也無法自行選擇。

貼文一出，隨即引來許多網友抱怨：「當初大家抗議的時候不趕快改回來⋯現在大家習慣也愛上了，才突然改」、「可以變回來嗎，我現在喜歡長方形欸」、「排版整個被用亂，超煩欸」。不過，也有另一派網友對此大讚，表示還是喜歡圓圈圈的排版。

事實上，IG近年來頻繁更動版面。今年1月時，就有用戶發現，個人檔案上的貼文封面尺寸，從原本的1：1正方形，變成了4：3的長方形，當時也引發許多用戶抱怨，大喊很醜。

針對改動，IG負責人亞當莫塞里（Adam Mosseri）還曾特地發布限時動態解釋。他表示，雖然知道很多人喜愛原來的正方形格式，但現在使用者上傳的照片和影片，大多是直式拍攝，若為了配合原本的正方形格式，會導致內容被過度裁切，這非常可惜。他認為，突然的改版雖然會讓使用者一時無法接受，但從長遠來看，未來使用者會因為照片不再被過度裁切而感到高興。

