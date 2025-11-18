IG版面又改！精選圖標變回「圓圈圈」 用戶崩潰：排版全毀

生活中心／張尚辰報導

IG是許多人常用的社群媒體之一。（圖／翻攝自Pixabay）

「Instagram」是許多人用來記錄生活的社群媒體之一。今年1月份，IG將精選動態頁面從原本的「圓圈」圖標更改為「長方形」，當時受到不少用戶的反彈，沒想到，近日有網友發現，官方又悄悄將精選動態圖標改回原本的圓圈，讓很多網友相當不滿，直呼改來改去真的「煩死了」。

昨（17）日有網友截圖IG頁面，在Threads上發文，指出「IG精選又變回原本的樣子了」，從發出的截圖中可以看到，精選動態又從「長方形」變回改版前一個一個的「圓圈」圖標。

廣告 廣告

貼文發出後，引發不少網友不滿，紛紛留言，「好笑嗎？昨天剛排版完」、「我現在覺得長方形比較好，麻煩改回去」、「煩死了，真的不要一直變來變去欸」、「當初大家抗議的時候不趕快改回來…現在大家習慣也愛上了才突然改…」、「IG真的搞心態專門科，見識到了」、「剛排版完又毀了」。

不過，也有用戶對於這次的改版非常滿意，「好棒喔！新增的限動又會跑到最前面了，跟以前一樣」、「希望可以一直是圈圈」、「終於變回來！太棒了」、「我的精選一直都是圓圈，圓圈才讚」。

更多三立新聞網報導

「4生肖」12月好運到！屬蛇雙喜臨門 升職、加薪樣樣來

5旬婦吃1藥爆罕病！全身起紅疹「皮一摸就破」 醫示警：死亡率達3成

陳耀昌攝護腺癌逝！醫曝「2族群」高風險 出現3症狀要小心

2025年全球軍力排名出爐！「美俄中」弱點曝光 台灣也入榜

