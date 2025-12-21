IG留言中山砍人不揪 19歲男大生涉觸恐嚇公眾罪嫌

cnews204251221a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名19歲彭姓男大學生，涉嫌在12月19日台北車站、中山捷運站等，發生隨機砍人案後，約於當天晚上7時左右，在社群軟體 Instagram 限時動態中貼文，「中山砍人不揪」等。新北市新莊警分局表示，昨（20）日上午接獲報案，指稱在社群軟體 Instagram 限時動態中，發現疑似不當貼文，恐會引發社會不安。員警循線掌握彭姓男子身分，也通知家長陪同他到案說明，訊後依恐嚇公眾罪嫌，函送新北地方檢察署偵辦。

新莊警分局表示，獲報後立即成立專案小組展開調查，分析比對相關資料，短短不到1小時，就確認貼文者為彭姓男大生。員警隨即通知家長陪同彭嫌到案說明，訊後認為他已涉嫌觸犯恐嚇公眾罪嫌，依法函送新北地方檢察署偵辦。

警方表示，還同步通報彭嫌現住地轄區分局及就讀學校，協助加強後續關懷與預防作為。另外，彭嫌已自行下架限時動態，並於社群平台發文道歉。

新莊警分局呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體，散布涉及暴力、威脅或足以引發恐慌的言論，即使非出於實際犯意，仍可能觸犯刑責。也提醒，若發現可疑或不當網路言論，請即時向警方通報，共同維護公共安全與網路秩序。

