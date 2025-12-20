IG留言台中新光三越行兇 警啟動應變機制防範模仿事件

cnews204251220a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

今（20）日上午10時19分許，台中市警局接獲通報，疑有不明人士於社群平台IG留言，揚言將前往台中新光三越行兇，涉及恐嚇訊息。第六警分局表示，獲報後第一時間，員警即調閱留言網路協定位址，確認為境外IP（柬埔寨），並與百貨公司館方聯繫，啟動應變機制，強化館內外安全管理措施，並派遣警力加強周邊巡守與警戒，確保現場秩序與民眾安全無虞。

市警局表示，針對在大眾運輸系統攻擊民眾事件，已全面強化大眾捷運系統，及交通轉運樞紐的安全維護。即日起也啟動加強維安作為，提升巡邏密度與見警率，確保民眾通行安全。

cnews204251220a01

第六警分局表示，轄內西屯區交通節點密集，除了捷運綠線各站、客運轉運據點，並有多家大型百貨林立，目前已增派警力，在各個交通節點及人潮密集處所，提升巡邏密度，即時應變。

第六警分局強調，將持續採取滾動式檢討，強化各項維安作為。也提醒如在網路散布危害公眾安全訊息，將觸犯刑法第151條「以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處2年以下有期徒刑」。也呼籲民眾，如發現可疑人事物，請立即撥打110報案，並保持適當距離，共同維護公共安全。

照片來源：台中市警方提供

