IG疑槍枝照恐嚇公眾案 雲檢查辦：起獲改造手槍及子彈

雲林地檢署接獲情資，指雲林人三十一歲吳男於社群IG張貼疑似槍枝照片，並發表社及恐嚇公眾之言論，恐危害社會安全。檢察長黃智勇獲悉高度重視，指派蔡少勳檢察官偵辦；七日執行搜索當場扣得改造克拉克手槍及子彈等，拘提吳男到案並訊後依恐嚇公眾罪及槍砲彈藥刀械管制條例等，八日向雲林地方法院聲請羈押，惟法院裁定二十萬元交保，地檢署將審視裁定內容研議是否提抗告。

吳男於社群媒體所張貼疑似槍枝照片及發表涉及恐嚇公眾之言論，情節重大，檢察長黃智勇獲悉高度重視，指派該署「防範危害公眾攻擊應變小組」成員蔡少勳檢察官偵辦，並指揮雲林縣警察局北港分局、雲林縣警察局刑事警察大隊科技偵查隊共組專案小組。

地檢署指出，經專案小組縝密蒐證查察，吳男於一一二年六月間取得前揭槍枝及子彈，因先前與桃園市某幫派成員發生糾紛，為防遭對方循線尋仇，一一四年十二月廿八日使用個人IG帳號公開刊登槍枝照片，並於限動附加「耖你媽幹您娘」等具威脅性文字內容，藉此以加害生命、身體之方式恐嚇不特定公眾，致生危害於公共安全，行為已逾越言論自由界線，嚴重影響社會安寧。

一一五年一月七日依法執行搜索行動，當場扣得改造克拉克手槍一枝（含彈匣一個）及子彈四顆，並拘提吳男到案。經檢察官訊後，認吳男涉犯恐嚇公眾罪及槍砲彈藥刀械管制條例持有非制式手槍罪、持有子彈等罪，犯罪嫌疑重大，並有逃亡及有事實足認其有反覆實施同一犯罪之虞，認有羈押必要，八日向臺灣雲林地方法院聲請羈押，惟經法院審理後，裁定以新臺幣二十萬元交保。地檢署將於收到裁定後，審視裁定內容，研議是否提出抗告。