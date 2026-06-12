IG粉絲破1億比肩世界天王！Lisa登世足開幕式 傳奇人生首度曝光
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
2026 FIFA世界盃6月12日正式開踢，全球目光除了足球賽事，更聚焦BLACKPINK成員Lisa寫下歷史。她成為史上第一位登上世界盃開幕式舞台演出的K-pop女團成員，跟第四度為世足獻唱主題曲的夏奇拉同台，震撼全球樂壇。這位IG粉絲突破1億的國際巨星，LISA 14歲就時離開家鄉泰國，到韓國孤獨展開練習生生活。《我愛BLACKPINK》曝光她從泰國少女到成為IG粉絲人數高達1億的世界巨星幕後故事。
LISA七年苦練成名 十年夢想成真
2016年是BLACKPINK誕生的重要一年，也是改寫韓流女團歷史的一年。YG娛樂從6月開始陸續公開成員名單，Jennie、Lisa、Jisoo與Rosé依序亮相，每一次公開都引發全球粉絲熱烈討論。最後在2016年6月29日正式宣布團名BLACKPINK，並於8月8日正式出道。雖然出道前外界充滿期待，但她們也背負巨大壓力，因為YG娛樂已多年沒有推出全新女團。
BLACK代表酷與個性，PINK代表甜美與魅力。團名傳達的理念是，美麗不是唯一的價值，實力與態度才是真正的魅力來源。四位成員不僅擁有亮眼外型，更歷經多年練習生訓練。從出道那一刻開始，BLACKPINK便展現與眾不同的舞台魅力，逐漸成為韓流代表性女團，也為日後席捲全球奠定堅實基礎。
LISA隻身前往韓國追夢 淚水化成力量
Lisa本名Lalisa Manobal，來自泰國。14歲時，她參加YG娛樂泰國選秀，在超過4000名參賽者中脫穎而出，成為唯一獲選者。這個機會改變了她的人生，也讓她必須做出人生最困難的決定：離開家人、離開熟悉的家鄉，獨自前往韓國追夢。
剛到首爾時，人生地不熟，加上語言不通，生活充滿孤單與不安。Lisa曾坦言，那段時間幾乎天天打電話回家，一邊哭一邊向媽媽訴說思念與寂寞。對一個年僅14歲的少女而言，獨自在異國生活並不容易。但她沒有選擇放棄，而是把眼淚化成力量，把思念化成努力。幸好BLACKPINK其他成員一路陪伴與照顧，讓她逐漸適應韓國文化，也學會流利韓文。這段經歷成為她人生最珍貴的養分。
YP娛樂第一位外籍藝人 LISA舞蹈天才封神
Lisa能夠成為全球巨星，絕非偶然。她是YG娛樂創立20多年來第一位成功出道的外國籍藝人。能夠打破公司長年慣例，足見她擁有超乎常人的天賦與實力。長手長腳的完美比例，加上極具爆發力與辨識度的舞蹈風格，讓她被譽為「舞蹈天才」。
BLACKPINK成員Jennie曾透露，Lisa在練習生時期幾乎每一次月評測都拿到級成績。這代表她不只是有天分，更付出超乎常人的努力。出道前，她便曾擔任BIGBANG成員太陽《Ringa Linga》MV舞者，展現令人驚豔的舞蹈實力。之後她成立「Lilifilm Official」頻道，透過影片分享舞蹈作品，吸引全球粉絲朝聖。無論站在舞台中央或鏡頭前，她總能瞬間抓住所有人的目光，成為真正的舞台王者。
名門家世支持 助LISA勇敢追逐夢想
許多人以為Lisa能成功完全來自天賦，其實家庭支持也是重要關鍵。Lisa的母親出身泰國知名家族，繼父Paul Markus Bruschweiler更是國際認證的頂級泰式料理名廚，不僅曾任米其林餐廳主廚，也在泰國創辦廚藝學校。可以說Lisa從小生活環境相當優渥。
然而，她並沒有因為家境良好而選擇安逸的人生。相反地，她願意放下舒適圈，遠赴韓國接受高強度訓練。Lisa的父母從小便重視教育與興趣培養，支持她學習舞蹈，也鼓勵她追求夢想。當女兒獲得前往韓國的機會時，父母沒有阻止，而是選擇相信她、支持她。這份來自家庭的愛與信任，成為Lisa面對挫折時最大的力量，也讓她有勇氣一步步走向世界舞台。
IG粉絲突破一億 成為全球女王
Lisa如今的影響力，早已超越偶像的範疇。她的Instagram追蹤人數突破1億大關，不僅是BLACKPINK成員中最高，更成為全球最具影響力的亞洲藝人之一。在社群媒體主導流量的時代，粉絲數量代表的不只是人氣，更是一種文化影響力與國際號召力。
Lisa曾獲選亞太區最美臉孔女星，時尚品牌爭相邀約合作。她的一舉一動、一張照片、一段影片，往往都能引發全球媒體報導。包括Justin Bieber、Taylor Swift等國際巨星都曾關注她的動態。甚至香港喜劇天王周星馳開設IG後，也公開表示最喜歡BLACKPINK成員中的Lisa。從亞洲到歐美，她已成為真正的國際級明星，更是韓流文化輸出最具代表性的人物之一。
愛貓愛攝影 最真實的Lisa曝光
舞台上的Lisa充滿霸氣與魅力，但私底下的她其實十分溫暖可愛。除了唱歌跳舞之外，她最大的興趣之一就是攝影。從2020年開始，每年生日都推出個人攝影作品集，透過鏡頭記錄旅行、工作與生活點滴，與粉絲分享最真實的自己。這些作品不只是照片，更像是她的人生紀錄。
Lisa同時也是演藝圈知名的愛貓人士。她飼養多隻貓咪與愛犬，並細心照顧每一位毛小孩。最有趣的是，她所有寵物的名字都以L開頭，形成獨特的「L家族」。她也曾遭前經紀人以投資名義詐騙高達10億韓元，震驚演藝圈。但即使受到傷害，她仍選擇理性與善意面對，展現成熟與寬容的一面。這樣真誠善良的個性，讓更多粉絲喜歡她。
LISA登世界盃舞台榮耀 來自她從未放棄
2026年6月12日，Lisa站上世界盃開幕式舞台，寫下K-pop歷史新頁。她成為第一位登上FIFA世界盃開幕式表演的K-pop女團成員，更與第四度為世足獻唱的Shakira同台演出。這不只是個人的榮耀，更是亞洲流行文化走向世界的重要里程碑。
然而，站在聚光燈下的那一刻，沒有人會忘記她曾經只是個14歲離開家鄉的泰國少女。她曾經孤單、曾經害怕、曾經在深夜裡想家流淚，但她始終沒有放棄夢想。從泰國選秀冠軍，到韓國練習生，再到世界級偶像，每一步都充滿艱辛與挑戰。
Lisa的故事之所以感動人，不只是因為她成功了，而是因為她用行動證明：只要願意堅持，再遙遠的夢想，都有實現的一天。這是她帶給全球無數年輕人最珍貴的人生啟發。
本文撰寫與摘自大風文化出版之《我愛BLACKPINK》
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