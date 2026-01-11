IG終於開放「一鍵轉發」沒被標記也能分享限動，隱私設定一次看懂





對重度IG使用者來說，這次更新真的有感。過去看到朋友發了超好笑的限動、或是偶像突然釋出神級美照，想分享到自己的限時動態，卻發現沒被標記，只能默默截圖。現在，這個「時代的眼淚」終於要結束了。Instagram近期悄悄推出全新「一鍵轉發」功能，就算沒被標記，也能直接分享別人的限時動態。不過便利背後，隱私問題也成了不少人關心的焦點。

沒被標記也能轉！IG分享機制正式鬆綁

圖片來源：pexels

Instagram這次更新的核心概念，就是讓「分享」變得更直覺。只要你看到一則公開的限時動態，無論是朋友聚會照、熱門話題截圖，甚至是陌生帳號的內容，只要對方帳號設定為公開，你都能透過新增的分享按鈕，直接轉發到自己的限時動態上。

廣告 廣告

對於常常忘記標記朋友的人，或是想快速擴散活動資訊、熱門內容的使用者來說，這項功能確實省下不少時間，也讓限動互動更即時。

追星族最有感！不用再截圖，畫質也不犧牲

這項更新對粉絲族群來說，幾乎是量身打造的功能。過去偶像發限動，粉絲若想分享，只能靠截圖，畫質下降、互動感也跟著打折，現在透過「一鍵轉發」，不只可以保留原始畫質，還能直接連回原帳號，讓資訊流動更順，也替偶像增加曝光。不論是演唱會倒數、品牌合作，或是偶像的日常生活片段，粉絲都能第一時間分享給朋友，應援行動變得更快、更完整。

擔心被亂轉？隱私其實掌握在你手上

圖片來源：pexels

功能開放之後，不少人第一個想到的就是「那我的限動，會不會被陌生人亂轉？」對此，Instagram也預留了防護機制，決定權仍然在使用者手中。

如果你不希望自己的限時動態被轉發，只要進入「設定」，找到「分享和重複使用」相關選項，關閉「允許將限時動態分享到限時動態」，就能避免內容被他人一鍵轉發；另一個更簡單的方法，則是將帳號設為「私密帳號」，限動自然只會在追蹤者之間流通。

從截圖時代正式走向一鍵分享，Instagram這次更新確實替日常使用帶來不少便利，也讓內容擴散更符合社群平台的節奏。不過，在分享變得更容易的同時，使用者也更需要檢視自己的隱私設定。用得順手、也用得安心，才是這項新功能真正該有的樣子。

主圖來源：pexels

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

新年聚會吃這個！「迷你蛋撻派對桶」造型萌翻，酷聖石「夾心巧克力」超適合送禮

2026年菜第二波！「橘色涮涮屋」把餐廳儀式感搬回家，晶華酒店攜七品牌超澎湃