IG聊色找少女「車震」還拍色片留念！職軍爽完荷包吸乾…瞬間負債近百萬

記者陳弘逸／台南報導

職業軍人跟未成年女網友約砲，雙方在車上發生2次性行為，過程中還用手機拍下性影像，事後挨告賠償100萬元達成調解，獲判5年，可上訴。（示意圖／PIXABAY）

台南鄭姓職業軍人2年前透過IG認識少女小花（化名）兩人在網路上聊性話題，之後邀約碰面發生性行為，並由鄭男開小貨車，把人載到停車場內發生2次性行為，過程中還用手機拍下性影像。事後鄭男挨告，他認罪，賠償小花及她父母共100萬元達成調解，獲判5年，可上訴。

判決指出，現役軍人鄭男2024年7月間，透過IG認識未滿18歲少女小花（化名）兩人在網路上聊性話題，之後邀約外出發生性行為，事後由男方開小貨車，到台南某停車場內，雙方發生2次性行為，過程中還用手機拍下性影像。

事後小花媽媽發現此事，憤而報警提告，鄭男被依法送辦，偵審期間，他都坦承犯行，並以賠償100萬元的代價，跟小花及她的父母達成調解，並先支付10萬元，其餘90萬元，按月支付1.5萬元，直到償還剩餘款項。

法院考量，鄭男坦承犯行，承諾賠償，尚具悔意，認有產生警惕之心，審理後，將他依拍攝少年之性影像罪，共2罪，各處1年2個月有期徒刑，應執行1年4個月有期徒刑，緩刑5年，應履行調解成立內容，可上訴。

