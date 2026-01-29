IG要收費了？3功能「將推訂閱制」網看驚：拿我的隱私賺錢？

生活中心／綜合報導

近年來，越來越多 App 與網站陸續導入訂閱制，原本免費的服務也開始將部分進階功能納入付費方案，藉此吸引更多用戶掏錢升級。外媒指出，Meta 正評估替旗下多個社群服務推出付費訂閱方案，測試範圍涵蓋Instagram、Facebook 以及 WhatsApp。未來訂閱模式可能依不同平台，提供各自獨立的付費選項與專屬功能，消息一出引發外界關注。

9to5Mac引述「TechCrunch 」的消息，指出Meta 強調各平台的「核心使用體驗仍將維持免費」，訂閱制主要鎖定的是進階或高端功能。官方也透露，未來幾個月內，Instagram、Facebook 與 WhatsApp 都將陸續測試高級方案，讓用戶在不影響基本操作的前提下，獲得更多互動、分享與管理上的控制權。

Meta也並未採取單一策略，而是計畫測試多種訂閱功能與不同組合模式，每款 App 的付費方案都將擁有獨立設計的專屬功能。其中部分訂閱內容，預期將結合 AI 應用，包括由 Meta 投資約 20 億美元的 AI 代理系統 Manus 所支援的相關功能。

目前，Meta 僅對 Instagram 的訂閱內容透露部分細節。外媒指出，IG 的付費方案可能提供三項主要功能，包括建立不限數量的受眾名單、查看自己追蹤但未回追的帳號，以及「匿名觀看限時動態」，讓用戶在不留下瀏覽紀錄的情況下觀看他人動態。相關功能曝光後，也在網路上掀起討論，有網友戲稱這彷彿是「把追蹤行為變成訂閱服務」。

至於 WhatsApp 與 Facebook 的付費功能細節，Meta 則尚未對外說明，但官方已表態，相關測試仍在進行中，後續將依用戶回饋持續調整方向。消息曝光後，不少用戶也對訂閱制表達期待與質疑，認為若要付費，關鍵條件應包括移除廣告、不再販售個人資料等。Meta 是否會進一步調整隱私與廣告政策，仍有待後續觀察。

消息曝光後，台灣網友也threads社群平台掀起熱烈討論，不少網友對訂閱制抱持質疑態度。有網友直言，官方近年頻頻停權使用第三方工具的帳號，「現在看來只是為了把功能收回來自己賺錢」、「拿我的隱私賺錢？」；也有人不滿指出，Instagram 越來越像交友軟體，「把社群平台搞成配對系統實在多此一舉」。另有網友認為，付費機制形同變相販售隱私權，直言「確實開始在賣用戶資料了」，也有人嘲諷，這些功能原本早就存在於第三方工具，如今只是官方收編後轉為收費，甚至笑稱「暈船仔終於有解了」。

