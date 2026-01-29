IG認識相約深夜公園「溜滑梯、盪鞦韆」！男起色心拉入公廁性侵

社會中心／台北報導

台北一名男子透過社群軟體結識女網友，深夜相約公園，竟趁無人將其拖入男廁侵犯得逞。（示意圖／pixabay）

台北一名男子透過社群軟體結識一名女網友，2024年底深夜相約至台北市某公園遊玩。男子見四下無人竟起色心，將女子拖入男廁內侵犯得逞。士林地院審理後，考量男子認罪並賠償新台幣30萬元獲被害人原諒，依強制性交罪判刑1年10月，緩刑3年。

根據判決書，該名男子透過Instagram結識一名女網友（下稱A女），兩人相約於2024年底凌晨見面。當時男子騎乘機車搭載A女前往北市某公園，原定要在共融遊戲場玩溜滑梯與盪鞦韆聊天，未料男子見深夜公園人煙稀少，竟萌生歹念，不顧A女意願，強行將其拉入遊戲場旁的男廁內。男子先強吻A女，隨後強行脫去其衣物，並以手對A女進行強制性交得逞。A女事後不堪受辱，隨即向警方報案提告。

全案經士林地檢署偵查起訴，男子在法院審理期間對犯行坦承不諱。法官審酌，被告為逞一己私慾，罔顧對女性身體自主權的尊重，對被害人造成身心嚴重受創。惟考量被告犯後態度尚可，已與A女在法院達成調解，承諾賠償新台幣30萬元（當庭給付20萬元，餘款分期支付），並取得A女諒解；A女也在庭上表明願意原諒，同意法院從輕量刑。

法官認為，被告雖犯重罪，但已盡力彌補損害，且無前科，若科以法定最低本刑3年仍嫌過重，故依《刑法》第59條酌量減輕其刑。最終依強制性交罪，判處被告有期徒刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並需依約履行賠償義務。全案仍可上訴。

