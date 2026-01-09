IG貼槍枝照片引恐慌 男子涉恐嚇公眾遭逮捕

男子在社群平台張貼槍枝照片，檢警主動展開偵辦，依刑法恐嚇公眾罪等，拘提到案。（圖：雲林地檢署提供）

雲林縣一名吳姓男子在社群平台Instagram張貼疑似槍枝照片，涉及刑法恐嚇公眾罪以及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌。雲林地檢署主動展開偵辦，指揮警方依法執行搜索，查扣改造手槍1枝、彈匣1個及子彈4顆，並將吳姓男子拘提到案。

檢方指出，吳姓男子於112年6月間即取得這批槍枝及子彈，因與桃園地區幫派成員發生糾紛，擔心遭人報復，竟於去年12月下旬，在個人IG帳號公開刊登槍枝照片，並於限時動態中附加具威嚇性的粗俗文字，藉此恐嚇不特定公眾，已嚴重影響社會安寧。

偵對危害公眾攻擊犯罪行為，雲林地檢署主動出擊，依法究辦。（圖：雲林地檢署提供）

雲林地檢署於是啟動防範危害公眾攻擊應變機制，並指揮北港分局與刑事警察大隊科技偵查隊共組專案小組展開調查，將嫌犯拘提到案。由於犯嫌犯罪嫌疑重大，並有逃亡及反覆實施犯罪之虞，檢方因而向法院聲請羈押。不過，法院裁定以新臺幣20萬元交保，檢方表示，將於收到裁定後研議是否提出抗告。

雲林地檢署強調，凡透過網路或社群媒體張貼暴力影像、槍枝照片，或發表恐嚇公眾言論，均可能涉及刑事責任，已逾越言論自由界線。檢方將持續與警察機關密切合作，強化即時查辦與預防作為，對任何危害公共安全的行為，依法嚴正究辦。（龐清廉報導）

◆被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪