IG越滑越空虛？醫籲戒6行為：別落入「樂極生悲的多巴胺迴圈」

現代人工作壓力大，常常透過滑手機、吃甜食等方式放鬆身心。但腦神經科學博士鄭淳予醫師卻示警，這些行為陷入了「速效多巴胺」的惡性循環，造成大腦疲乏與情緒低落。她強調，真正的放鬆來自讓大腦維持穩定釋放多巴胺，例如閱讀、運動、曬太陽與規律作息，才能獲得長久的平靜與愉悅。

鄭淳予醫師近日在臉書粉專發文指出，門診時經常被病人問到一個看似簡單卻極為關鍵的問題，究竟該做些什麼，才能真正讓大腦放鬆？她總會先介紹1個重要的大腦荷爾蒙：多巴胺（Dopamine），這是大腦中負責調節快樂與痛苦平衡的核心開關。

她指出，許多人以為自己正在透過滑手機、吃甜食或觀看刺激內容來放鬆，但這些行為其實往往只是落入「速效多巴胺」（quick dopamine）的陷阱。每當人們打開社群媒體、看到吸引人的畫面或吃下高糖食物時，大腦會立即釋放一波強烈的多巴胺，引發「好過癮」的快感。然而，大腦為了維持體內恆定（Homeostasis）的平衡，會在多巴胺飆升後迅速將濃度往下拉，有時甚至會降到比原本更低的基準線。

鄭淳予醫師解釋，當多巴胺不斷經歷這種大起大落，系統就會逐漸疲乏。而這種反覆刺激最常見的情況，就是在滑社群影片時產生的瞬間快感。當手機一放下，多巴胺便開始急速下降，使人立刻感到空虛，於是又忍不住再度尋找刺激。這種循環形成了她所稱的「樂極生悲的多巴胺迴圈」，長期下來，不僅動力會下降，還會逐漸出現情緒低落、憂鬱感增加、拖延等問題。

她提醒，有6種極具成癮性的日常行為最容易造成多巴胺的過度透支，包括吃高糖食物、吸菸或使用電子菸、觀看色情內容、長時間瀏覽社群媒體、賭博以及沈迷線上購物。這些行為雖能帶來迅速快感，卻會讓大腦越來越難以恢復平衡，進而導致無法獲得真正的放鬆。

因此，當病人問她如何才能讓大腦放鬆時，她總會把焦點放在「如何重新訓練多巴胺」。她表示，真正能帶來長久愉悅與安穩的不是速效型的刺激，而是「緩慢釋放」的多巴胺。

她經常建議許多實際可行的生活練習，例如每天閱讀30分鐘、每週進行1次戶外健行、每天曬太陽10到30分鐘、每週3次的有氧運動如快走、慢跑或跳舞、練習正念呼吸或冥想、攝取均衡飲食（尤其是富含酪胺酸的蛋、豆類、堅果與魚）、持續學習新事物、睡前寫下3件感謝的小事，以及維持規律作息並確保充足睡眠。

她強調，這些習慣也許不像滑手機那樣瞬間刺激，但能讓大腦維持更長、更穩定的多巴胺濃度，使人真正獲得深層的快樂與平靜，且效果更加持久。

