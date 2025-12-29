IG跨年彩蛋上線！輸入關鍵字螢幕秒炸煙火 這些金曲也有特效

年末倒數，Instagram悄悄準備一系列跨年限定驚喜，陪大家以滿滿儀式感回顧一年份的精彩。在便利貼或限時動態留言輸入「新年關鍵字」，即可觸發期間限定跨年彩蛋，讓新年祝賀自帶派對特效。

想回顧今年的專屬回憶嗎？打開限時動態，用「輪到你了」年末範本，搭配期間限定字體，把一年走過的風景、笑點與片段一次重溫；再用Edits跨年影片工具包，剪出專屬年度精華，為新年打造最有感的開場。還有最新登場的一鍵轉發限時動態功能，不僅可以快速轉發在限時動態上看到的熱門話題，更可輕鬆分享未被標記的感動瞬間！從回顧過往到迎接未來，Instagram讓跨年不單只是倒數，更是讓點滴回憶閃亮發光的重要時刻。

便利貼、限時動態留言輸入「新年關鍵字」 喚出驚喜彩蛋

Instagram將年末的驚喜，藏在最簡單的互動中。只要在便利貼或限時動態留言中輸入「新年關鍵字」，彩蛋即刻驚喜登場。不論是「Happy New Year」、「新年快樂」或

、

、

等 emoji，都能觸發螢幕上的專屬特效

，讓單純朋友間的文字祝賀，轉化在視覺上截然不同的創意。

此外，迎接新年的重要時刻，當然也不能少了必聽的經典金曲！只要在便利貼上分享 Instagram 音樂中的Katy Perry的 〈Firework〉、Mariah Carey的〈Auld Lang Syne〉，或ABBA的〈Happy New Year〉，經典旋律響起時也會啟動時間限定的專屬彩蛋。

「輪到你了」範本Edits跨年工具包 讓回憶閃耀迎接2026

手機相簿已被累積一整年的回憶塞滿？正好趁著年末好好整理、一次打包，與重要的人一起回顧！只要在Instagram點開限時動態，按下「輪到你了」年末限定範本，就能將相簿中的珍貴瞬間，快速編排成風格一致的分享內容，搭配跨年限定字體與視覺風格，從內容到排版就像一張精心設計的數位賀卡。

整理好限時動態後，更能透過Instagram Edits跨年限定影片工具包，將歡笑、趣味日常與暖心片段，串聯成專屬的精華影片，輕鬆完成個人風格的年度回顧，迎向全新的2026。

全新一鍵轉發限時動態功能 即時分享每個動人瞬間

同場加映Instagram全新玩法，一鍵分享限時動態，讓互動更即時快速！對追星族與粉絲而言，使用此功能可以即時轉發偶像的限時動態，快速與同好互動，分享第一手資訊。

聚會合影或節慶活動紀錄也能輕鬆分享，不必逐一標記朋友。若不想被轉發，只要在「分享和重複使用」中關閉「將限時動態分享到限時動態」，或將帳號設為「私密帳號」即可。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）