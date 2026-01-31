IG追蹤40萬！校花女星力拚演員之路 許紫柔喊當國民女神

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《愛的戀習生》集結許多Z世代明星，許紫柔、Anita、babyMINT粼粼等人出席映後與影迷交流，更邀來女團 babyMINT丞妘主持活動，為團長粼粼助陣。

《愛的戀習生》近日舉行首映，現場星光熠熠，許紫柔是校花出身，在《愛的戀習生》飾演清新開朗的女主角「安蘿伊」，坐擁粉絲的她，近期逐漸在各類影視戲劇作品中嶄露頭角，力拼演員之路。被問到如果能選擇演出《愛的戀習生》任一角色，許紫柔幽默回答：「想要挑戰『國民女神Ada』！我也想要有那種很跩的眼神！」

在電影中飾演渴望認同的透明系女孩「關心」的 Anita，則擄獲觀眾的心疼不捨，她坦言「每次演完哭戲都走不出來」。被觀眾問到未來想嘗試哪種類型的角色，外型嬌小可愛的Anita 竟說：「我想演壞人！」直言「想要演那種有打戲的角色」，過於強烈的反差引起台下一片驚呼「哪有這麼萌的反派」。

來自女團babyMINT的粼粼則表示，未來想要挑戰「武打俠女」的角色類型：「我心中總有一個想像，是我騎著馬在原野上往前衝的畫面！」她飾演的「小六」因率性又帥氣的個性而被觀眾選為「全劇最喜愛的角色」。粼粼坦言，雖然自己本身和小六滿像的，但也在拍攝過程中挖掘出更多不一樣面向的自我，直呼「表演真的很有趣」。

電影首映會現場還特別準備了告白箱，讓粉絲投遞心意給台上演員，在電影中作為笑點擔當的新生代唱作人77ke自稱「國民綠葉」，抽出一封油膩情話告白信「剛剛放的屁很響，但沒有想你那麼想」讓全場笑翻。在社群媒體上以健身日常打出知名度的KOL Robert則抽到粉絲指名要看他秀肌肉，但他表示穿得太多、不方便展示，露身材的部分還是「網路限定」。 電影已在台上映，更多資訊請關注「愛的戀習生」官方粉絲專頁。

