IG限動寫「中山砍人不揪」惹恐慌 警火速鎖定19歲男大生送辦

圖說： 19歲男大生在IG限時動態張貼「中山砍人不揪」引發恐慌，新莊警方火速追查並依恐嚇公眾罪嫌送辦。（圖／新莊警分局外觀，新莊警分局提供）

台北捷運站日前發生震驚社會的無差別砍人事件，案件調查尚未結束，網路上卻數度出現爭議言論，引發不安。一名19歲男大生在社群平台Instagram限時動態張貼「中山砍人不揪」字樣，語意曖昧，引起民眾不安並報警處理。新北市新莊警分局接獲通報後迅速追查，不到1小時即鎖定貼文者身分，依法送辦。

新莊警分局表示，12月20日上午接獲民眾報案，指在Instagram限時動態看到「中山砍人不揪」相關內容，語意曖昧，恐引發模仿效應或社會恐慌。警方隨即成立專案小組，調閱相關資料進行比對分析，短時間內即確認貼文者為19歲彭姓男子。

警方隨後通知彭男在家長陪同下到分局說明，並報請新北地檢署檢察官指示，認其行為已涉犯《刑法》恐嚇公眾罪嫌，依法函送地檢署偵辦。警方同時通報彭男現住地轄區分局及其就讀學校，協助後續關懷與預防作為。

彭男事後已自行下架該則限時動態，並在個人社群帳號致歉，表示對於一時失言深感懊悔，未意識到用詞可能造成他人恐慌與誤解，對此深感抱歉。

彭男事後在社群平台上道歉。（圖／翻攝自Threads）

