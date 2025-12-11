IG限動新功能遭批「超變態」！怕被公審2招可改設定

IG出現新功能，令不少使用者直呼「很變態」。（示意圖／Pexels）

台灣民眾高度依賴社群媒體Instagram，從日常分享到資訊獲取，多半透過滑動限時動態與貼文進行。不過近期Meta針對IG推出一項新功能，允許用戶直接「轉發他人公開限時動態至自己的限時動態」，引起使用者隱私與內容使用權的討論，甚至有人直呼「超變態」。

一名網友日前在Threads平台上分享截圖，畫面中可見IG彈出訊息：「你現在可以將公開限時動態分享到你的限時動態。」換句話說，當使用者看到別人設為公開的限時動態時，可以直接點選轉發，不需通知對方即可發佈至自己的限時動態中，讓關注者也能同步看到。

該網友驚訝表示：「IG這又是什麼新功能，超變態！」貼文一出，立即引來大量留言回應。不少人擔憂此舉恐成為「公審工具」，甚至助長「開副本」行為：「我用自己的帳號試過了，而且還不會有通知，等於別人可以直接拿你動態公審欸，很可怕好嗎。」、「這功能根本是開副本神器」、「這功能跟偷別人限時沒兩樣」、「認真被這功能嚇到」。

然而，也有部分用戶持正面態度，認為新功能提升便利性，尤其對於追星族與社群經營者來說相當實用：「我覺得還不錯的點是可以轉發社團的動態，也可以轉發一些偶像的做為精選」、「但是在沒有這個功能之前，大家不都照樣截圖限動再轉發嗎？有差嗎」、「追星很好用」。

針對不希望限動被任意轉發的用戶，Meta也提供兩種關閉方式：一是將帳號設定為「非公開帳號」，二是保留公開帳號設定，進入「設定」介面中選擇「分享和重複使用」，再將「將限時動態分享到限時動態」的選項設為「關閉」，即可停止他人轉發自己的限動。

