IG限動竟是遺言！25歲重機網美聯結車下喪命 事故前限動曝光：希望別出事

哥倫比亞25歲重機網紅凱倫（Karen Sofía Quiroz Ramírez）車禍身亡，事故前數小時才發文「希望別因沒戴眼鏡出事」。（圖／翻攝Instagram@sofia_quiroz10，下同。）

哥倫比亞一名年僅25歲的重機女網紅凱倫・索菲亞・基羅斯・拉米雷斯（Karen Sofía Quiroz Ramírez），日前在桑坦德省（Santander）發生嚴重交通事故，在高速公路上騎乘重機時摔車，隨後遭聯結車輾過，當場身亡。震驚粉絲的是，就在幾小時前，她才在Instagram限時動態中留言表示：「希望我不會因為沒戴眼鏡騎車而車禍。」沒想到竟一語成讖，成為她人生最後公開貼文。

凱倫經常分享重機騎乘影片，使用車款為Suzuki Gixxer，網路人氣高達4萬5千粉絲。

根據英國《太陽報》（The U.S. Sun）與《elheraldo》等多家媒體報導，這起事故發生於11月26日深夜，地點位於吉隆（Girón）至弗羅里達布蘭卡（Floridablanca）間的高速公路。凱倫當時騎乘她經常出鏡的Suzuki Gixxer重機出門，疑似在兩輛車之間穿越時失去平衡，先撞上一輛雪佛蘭（Chevrolet Spark）轎車後倒地，再遭對向駛來、來不及閃避的聯結車輾壓。

當地交通官員指出，雖然現場醫護人員迅速趕到，但凱倫因傷勢過重仍宣告不治。警方表示，目前事故初步研判為車陣鑽縫行駛導致的摔車與連環碰撞，不過仍將透過監視器畫面分析與目擊者訪談，調查是否涉及其他交通違規或責任歸屬。檢察單位也已啟動刑事調查程序。

意外發生後，大批粉絲湧入凱倫社群留言哀悼，直呼：這真的是死亡預兆。

凱倫是當地社群平台上頗具人氣的重機與刺青網紅，在Instagram擁有約2.2萬名追蹤者，TikTok則有約1.5萬粉絲，綜合總數達4萬5千人。她經常分享騎乘Gixxer的影片與生活照，其中部分影片觀看次數突破200萬。她也熱愛刺青，經常展露身上的圖騰，受到年輕族群喜愛。

在事故發生數小時前，她在Instagram限時動態中表示，她平常騎車會戴的眼鏡壞了，這次只能裸眼騎行，語帶玩笑地說：「希望我不會因為沒戴眼鏡騎車而撞車。」貼文一出，如今被大批粉絲視為「死亡預兆」，紛紛湧入留言哀悼：「這就是（死亡）預言吧」、「天啊，為什麼妳要冒險？好心痛」、「竟然真的說中了」。

更令人感傷的是，凱倫生前最後一則Reels影片中，還寫下願望：「希望我的Gixxer洗車洗完後，能變成GSX750（紅牌重機）」，語氣中流露對騎士夢想的期待，未料這句話如今也永遠停留在她的帳號中，成為遺作。

此事故在當地媒體與社群平台掀起高度關注，除粉絲表達哀痛外，也有不少網友質疑裸眼騎車、鑽車縫的風險行為。警方提醒所有用路人，應避免高風險駕駛，騎士更應確保配備齊全與視線清晰，以保護自身安全，避免憾事再度發生。

