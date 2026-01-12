IG陷資安疑雲 數發部：Meta回報無個資外洩

傳社群平台Instagram爆發個資外洩事件。數發部指出，根據Instagram母公司Meta回報，相關系統並未遭到入侵，本次事件也未涉及用戶個資外洩。數發部提醒民眾應針對重要帳戶啟動二階段驗證，以提升帳戶安全。

外媒報導引述網路安全公司Malwarebytes說法，發現全球多達1,750萬個IG帳戶資料在暗網兜售，內容包含用戶名稱、住址、電話、電郵等個人資訊，引發全球用戶資安疑慮。

Instagram在11日透過X平台(原Twitter)發布聲明，表示已完成修補系統問題，這項漏洞可能讓外部人士向部分用戶寄送重設密碼郵件。經過內部確認，相關系統並未遭入侵，Instagram帳號安全未受影響。

對此，數發部數產署平台經濟組簡任技正柯天祥指出，根據Meta回應，相關系統並未遭到入侵，目前也未發現本次事件涉及任何用戶個資外洩的情形。他說：『(原音)依照目前Meta那邊他們內部調查的結果，這個並不是所謂的個資外洩事件。...當然我們聽到相關消息，有主動跟Meta這邊去做詢問，我們收到的消息是說目前並沒有用戶的所謂帳號、密碼被盜取的情形。』

數發部也提醒，維護帳號、密碼安全至關重要，民眾需慎防駭客透過釣魚郵件等詐騙手法，避免點擊不明連結或提供個人資料。針對重要帳號，民眾可以啟用兩步驟驗證，像是手機簡訊、驗證代碼或是生物辨識，透過第二道關卡提升登入安全，藉此保障個人隱私與數位財產安全。(編輯：許嘉芫)