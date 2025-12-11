IG騙很大！設計師曝最雷裝潢 夢幻窗邊臥榻九成屋主做了就後悔

設計師楊程凱說，看起來最夢幻的裝潢，往往是最容易讓屋主心碎的坑。圖／信義居家

無數剛買房的首購族、甚至換房族來說，裝潢大冒險永遠是「最令人期待、也最容易後悔」的一段旅程。歐德傢俱設計師楊程凱看過太多屋主滿腦子被IG美照騙了，最後，被現實賞巴掌、跌進坑裡，他笑說：「大家共同的後悔清單，永遠有幾個固定班底。」其中最經典的坑，就是「窗邊臥榻」。

窗邊臥榻的設計是這樣開始的，每個人一開始對網美IG美照的浪漫劇情深深著迷：「坐在窗邊喝咖啡、看夕陽、看書、寫日記…」結果真正完工後呢？不久就會被拖回現實。楊程凱笑說：「最後，通常變成了堆衣服的五星級萬用平台，九成以上的屋主都逃不掉這命運。」真正會每天坐在那裡享受日落的人，真的少之又少。他提醒，裝潢不能只想像「夢幻場景」，要回到家裡真正的生活模式。

除了夢幻窗邊臥榻變堆衣坑外，另一個讓人吵到翻臉的雷，就是「追加預算」。楊程凱說：「追加預算是所有屋主最怕聽到的三個字。」但其實只要一開始把報價單寫清楚，把每個項目、單價、數量都量化，就能避免大多數爭議。選建材時，最好到大店看整片樣式，而不是只看一小片樣本，看小片很美，做好一整片好想哭」，完工後才會發現「完全不是想像的」這是裝潢界常見的悲劇。

要避免裝潢後悔，楊程凱給所有新手三句「裝潢心法」，第一句「先認識自己。」把需求分成「必要、加分、可有可無」，不要每個都想做，「預算爆炸」就是從貪心開始的。

第二句「選對設計師。」不是每個人都能遇到救世主級設計師，所以一定要看資格、資歷與品牌保障。選錯設計師，裝潢蟑螂就會出現在你家。

第三句：「材料等級一定要弄懂。」特別是家裡有小孩的屋主，更要注意健康、安全，而不是只求好看。

楊程凱說得很直接：「裝潢不是選項目，是選生活。」看似浪漫的臥榻、華麗的材質、絢爛的燈光，若用不到、維護麻煩，最後都會變成後悔清單的一員。他強調，只要在前期思考夠清楚，跟設計師溝通到位，預算分配正確，即使是第一次裝潢，也能打造一個真正好住、好用、任時光洗禮滿是回憶的家。



