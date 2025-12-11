IG騙很大！設計師曝最雷裝潢 夢幻窗邊臥榻九成屋主做了就後悔
無數剛買房的首購族、甚至換房族來說，裝潢大冒險永遠是「最令人期待、也最容易後悔」的一段旅程。歐德傢俱設計師楊程凱看過太多屋主滿腦子被IG美照騙了，最後，被現實賞巴掌、跌進坑裡，他笑說：「大家共同的後悔清單，永遠有幾個固定班底。」其中最經典的坑，就是「窗邊臥榻」。
窗邊臥榻的設計是這樣開始的，每個人一開始對網美IG美照的浪漫劇情深深著迷：「坐在窗邊喝咖啡、看夕陽、看書、寫日記…」結果真正完工後呢？不久就會被拖回現實。楊程凱笑說：「最後，通常變成了堆衣服的五星級萬用平台，九成以上的屋主都逃不掉這命運。」真正會每天坐在那裡享受日落的人，真的少之又少。他提醒，裝潢不能只想像「夢幻場景」，要回到家裡真正的生活模式。
除了夢幻窗邊臥榻變堆衣坑外，另一個讓人吵到翻臉的雷，就是「追加預算」。楊程凱說：「追加預算是所有屋主最怕聽到的三個字。」但其實只要一開始把報價單寫清楚，把每個項目、單價、數量都量化，就能避免大多數爭議。選建材時，最好到大店看整片樣式，而不是只看一小片樣本，看小片很美，做好一整片好想哭」，完工後才會發現「完全不是想像的」這是裝潢界常見的悲劇。
要避免裝潢後悔，楊程凱給所有新手三句「裝潢心法」，第一句「先認識自己。」把需求分成「必要、加分、可有可無」，不要每個都想做，「預算爆炸」就是從貪心開始的。
第二句「選對設計師。」不是每個人都能遇到救世主級設計師，所以一定要看資格、資歷與品牌保障。選錯設計師，裝潢蟑螂就會出現在你家。
第三句：「材料等級一定要弄懂。」特別是家裡有小孩的屋主，更要注意健康、安全，而不是只求好看。
楊程凱說得很直接：「裝潢不是選項目，是選生活。」看似浪漫的臥榻、華麗的材質、絢爛的燈光，若用不到、維護麻煩，最後都會變成後悔清單的一員。他強調，只要在前期思考夠清楚，跟設計師溝通到位，預算分配正確，即使是第一次裝潢，也能打造一個真正好住、好用、任時光洗禮滿是回憶的家。
更多鏡報報導
買房只是第一關！裝潢才是大魔王 新手屋主最常掉進去的坑
通膨降房租持續發高燒 租屋族嘆：荷包好痛！ 房租高漲打臉現實生活
假中鋼投資騙很大！超揚被冒名吸人血汗錢 官方已報警：全部都是詐騙！
其他人也在看
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 133
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 15 小時前 ・ 31
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 23
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 17 小時前 ・ 10
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 36
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」 郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意
媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析指出，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年可能面臨「藍天變綠地」的挑戰。對此，前立委郭正亮也提醒，國民黨不要只關注六都，因為黃提到的這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，要特別注意。郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意。郭正亮首先提到，宜蘭......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 18
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 5
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 36
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 69
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前 ・ 1
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 219
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
柯文哲下一步？他大膽預言：對戰恰查某
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲4日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，台北市前市議員童仲彥預言，柯文哲會參選高雄市長，對...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 101
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 93
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
胡宇威罕見動怒痛罵航空公司 陳庭妮還原事件真相
陳庭妮表示當時胡宇威在洛杉磯拍完戲，要搭美國國內航班到紐約找妹妹，結果飛機起飛前才發現機械出問題，導致行程大延誤，最糟糕的是航空公司後續也沒有提供完整的配套措施，才讓胡宇威大暴怒。陳庭妮得知來龍去脈後立刻安撫老公，並說：「還好你英文很好，我遇到的話還會有...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 8
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 421