IG驚傳大規模個資外洩！1750萬筆資料恐流入暗網 幕後黑手疑是「他」

上網留意個資外洩！社群平台Instagram驚傳大規模個資外洩事件，資安公司Malwarebytes證實，疑有約1,750萬個帳號受到影響，這些資料可能會遭到盜用或帳號詐騙；據指出，釋出資料的駭客，很可能與先前在暗網兜售台灣好市多會員個資是同一人。





綜合國外科技媒體報導，Malwarebytes在持續進行的暗網監測行動中，發現這批外洩資料。內容涵蓋多項敏感個資，包括用戶名稱、真實姓名、電子郵件地址、電話號碼、實體地址等，有資安專家警告，有心人士可能利用這些資料來做不法之用。

調查指出，這批被盜資料，可能來自2024年發生的一起Instagram應用程式介面（API）洩漏事件。一名代號為「Solonik」的駭客，2026年1月7日在駭客論壇「BreachForums」公布部分資料，並以付費方式提供完整資料包。

不過Instagram的母公司Meta，目前尚未對此事做出正式回應。值得台灣關注的是，駭客很可能就是與先前聲稱，掌握台灣好市多52萬6千筆會員資料的「Solonik」；不過好市多先前已發出聲明，表示外流內容並非其會員資料。

資安專家也給IG用戶建議，應立即更換密碼、啟用雙重驗證（2FA），並檢查帳號是否有不明裝置登入。

